Aflat în mijlocul unui maraton de gale și prezentări de modă, cunoscutul designer a găsit o soluție rapidă pentru a parcurge sute de kilometri în doar câteva ore: a închiriat un elicopter pentru a ajunge direct la Young Island Festival, desfășurat pe Insula de Agrement din Bacău.

Programul încărcat din ultimele săptămâni l-a purtat pe creatorul de modă de la o gală impunătoare la Londra și festivalul International Fashion Island din Malta, până la Gala Atipic Beauty de la Oradea, urmată de oprirea la Arad și Timișoara. Pentru a reduce timpul petrecut pe drum între Arad și Bacău, Botezatu a apelat la un zbor de două ore și jumătate, pilotul lăsându-l chiar în spațiul amenajat pentru festival.

Catalin Botezatu – elicopter (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Cătălin Botezatu, apariție spectaculoasă cu elicopterul, la Bacău

Deși căldura și rafalele de vânt au provocat mici întârzieri la aterizare, creatorul de modă a coborât din elicopter într-o formă impecabilă. La manșă s-a aflat un vechi prieten de-al lui, Dumi Val, un profesionist în care designerul mărturisește că are deplină încredere. Botezatu a explicat că zborul a fost o necesitate dictată de agenda sa extrem de aglomerată.

„A fost un zbor destul de lung, noroc cu prietenul meu, Dumi Val, care este un profesionist și îl cunosc de foarte mult timp. A fost drumul lung pentru că am traversat toată țara, dar eu zic că a meritat. (…) Nu e o fiță, dar atunci când trebuie să ajung la destinație folosesc elicopterul atât în România, cât și peste hotare. Ultima oară am mers la Courchevel! Deocamdată prima oară ies din elicopter cu fructele astea, ca să mă vitaminizez. Elicopterul e plin cu bagaje. Cele două locuri pentru pasageri au fost ocupate de bagajele mele și de fructe”, a declarat Cătălin Botezatu.

Unul dintre principalele motive pentru care creatorul de modă a ținut să ajungă neapărat la Bacău a fost prezența pe scenă a bunei sale prietene Loredana Groza. Designerul a dezvăluit că artista l-a contactat direct, iar dialogul dintre ei l-a convins să nu rateze ultimele momente ale festivalului.

„Vin direct de la Arad aici, la acest minunat festival, unde abia aștept să mă distrez și să o văd pe Lore, pentru că am vorbit cu ea. Și mi-a zis: «Iubire, nu vii?». Și i-am zis cum să nu vin eu să o văd pe iubita mea, Lore, dar bineînțeles să îi văd și pe ceilalți interpreți, DJ, să ne distrăm. Am văzut ce nebunie a fost în primele două seri și vreau să mă distrez în ultimele două seri așa, ca în tinerețe”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

Afișul festivalului a reunit nume importante din muzica românească și internațională, pe scenă urcând artiști precum Inna, Mohombi, Rareș, Jo, Akcent, Speak, Ștefania, Paraziții, Damian Drăghici & Brothers, Puya, Bitză și Dirty Nano.

Ritmul obositor al ultimelor săptămâni nu pare să îl încetinească pe designer, care recunoaște că munca este cea care îl menține activ și conectat cu publicul său. Chiar dacă mărturisește că nu a mai dormit corespunzător de o lună, Botezatu consideră că fiecare prezentare și fiecare întâlnire cu fanii merită tot efortul depus.

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