„Astăzi 71 kg! Cineva m-a întrebat ce înălțime am : 175 cm mai am un kg de dat jos și ajung la un frumos -25 kg sunt alături de voi dragilor care sunteți în procesul de slăbire, știu ce greu mi-a fost și mie atâția ani vă pup și vă îmbrățișez”, a declarat fosta concurentă „Chefi la Cuțite”.

Roxana Blenche a vorbit și despre activitățile pe care le-a făcut în această zi de duminică, pentru a se relaxa.

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„Astăzi am făcut și un masaj facial pe care îl recomand cu căldură să nu mai zic ca după 1 an și am stat prima dată la saună umedă..doamne ce dor mi-a fost aici găsești toate serviciile, de la mâncare la distracție la relaxare și multe altele. PS: nu mă opresc până la 65 kg!”, a adăugat bucătarul.

Ce dietă a ținut Roxana Blenche

Roxana Blenche a fost plecată în vacanță cu familia, dar a continuat să aibă grijă la ce mănâncă pe parcursul sejurului.

  „Mi-am adaptat o dietă pentru organismul meu, nu pot să dau sfaturi pentru alții (…) De la 94 până la 85 de kilograme am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite. Mâncam micul dejun imediat după ce mă trezeam. Micul dejun consta în două ouă fierte, puțină slăninuță, 50 de grame de brânză, roșii, castraveți, salată verde cât încape. Câteodată mai puneam o felie de pâine wasa.

După care veneam al doilea mic dejun, în care erau 100 de grame de prosciutto crudo, 80 de grame de cașcaval și 100 de grame de roșii cherry. Al treilea mic dejun era 30 de grame de ovăz cu iaurt grecesc de 2% grăsime, mâncat cu niște fructe deasupra (…) La prânz erau pește, pulpe sau piept de pui sau mâncam paste cu brânză de vaci sau cottage cheese”, a scris Roxana Blenche pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Roxana a eliminat complet slănina, a mâncat mai rar avocado și a băut mult ceai și apă. Ultima masă a zilei era la ora 14:00.

„De la 85 la 80 de kilograme am avut un blocaj. Nu mai puteam să slăbesc absolut deloc (…) Trebuiau recalculate caloriile (…) Mi-am dat seama că trebuie să îmi scad intervalul orar de mâncat și cât mâncam. Am scos slănina, puneam rar avocado. Înainte de vacanță aveam 75,8 (…) Am băut ceai. Mâncam micul dejun la fel, dar fără slănină, iaurtul proteic, iar la 14.00 aveam ultima masă”, a mai explicat Roxana Blenche, în mediul online.

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