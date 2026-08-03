Întâlnirea are loc pe fondul stării de alertă energetică, valabilă timp de 30 de zile, determinată de scăderea producției de energie din cauza secetei prelungite.

Peste 80 de mari consumatori industriali au fost convocați la Ministerul Energiei pentru reducerea consumului de electricitate, potrivit surselor citate de publicația Profit.ro.

Premierul demis și interimar Ilie Bolojan, care îndeplinește și funcția de ministru interimar al energiei, a confirmat că firmele vizate au fost deja notificate, subliniind importanța planificării reducerilor de consum pentru a proteja alimentarea populației.

„Există proceduri legale pentru deconectare în cazuri critice, dar vrem să evităm aceste scenarii”, a declarat premierul.

Proceduri în caz de criză energetică

Transelectrica, operatorul național de transport al energiei electrice, este responsabilă de gestionarea situațiilor de criză în Sistemul Energetic Național (SEN).

Potrivit regulamentului emis de ANRE, operatorul analizează probabilitatea apariției unor crize pe termen scurt și mediu și, cu cel puțin cinci zile înainte de o astfel de situație, propune măsuri de siguranță către ANRE și Ministerul Energiei.

Printre măsurile deja luate de Guvern, se numără încărcarea centralelor electrice până la capacitatea maximă disponibilă și solicitarea de ajutor de avarie de la țările vecine.

Limitarea consumului în tranșe rămâne o soluție de ultimă instanță, aplicabilă doar prin hotărâre de guvern și conform Normativului de limitări.

Normativul de limitări: Cum funcționează

Normativul de limitări, elaborat și aplicat de Transelectrica, clasifică clienții finali pe categorii de activitate în patru tranșe și include toți consumatorii industriali și sezonieri.

Documentul prevede că reducerea simultană a consumului trebuie să atingă cel puțin 800 MW, echivalentul rezervei terțiare rapide, și poate ajunge până la 20% din consumul mediu estimat pentru sezonul respectiv.

Operatorii de distribuție și consumatorii conectați direct la rețeaua de transport sunt obligați să transmită datele necesare actualizării Normativului de limitări de două ori pe an, până la 1 august și 1 februarie.

Aceste informații sunt centralizate de Dispecerul Energetic Național, iar normativul este aprobat de conducerea Transelectrica.

Reactorul 1 de la Cernavodă, închis controlat de aproape o săptămână

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale. El a precizat că operațiunea va fi reluată luni, cu o cantitate mai mare de explozibil.

Ministerul Energiei organizează luni, 3 august, o reuniune online cu marii consumatori industriali pentru a discuta măsuri de reducere a consumului de curent electric în orele de vârf, iar varianta deconectării marilor consumatori nu este exclusă, a spus sâmbătă un oficial din Energie.

Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

De asemenea, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că luni dimineață va organiza o întâlnire cu șefii companiilor subordonate Primăriei București, pentru a găsi soluții la criza energetică, iar printre măsurile analizate se numără utilizarea generatoarelor în anumite cazuri.

Ministrul interimar al apărării și al transporturilor, Radu Miruță (USR), a declarat duminică seară că un proiect esențial pentru dragarea brațului Bala, care ar fi putut preveni dificultățile actuale de pe Dunăre, stă blocat de peste trei ani și jumătate la Ministerul Transporturilor.

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