„Bună dimineața, dragile mele! Ieri toată ziua am avut contracții destul de dese, am fost la biserică și am reușit să mă împărtășesc la Liturghia Darurilor.

În timpul slujbei am stat pe scaun, dar contracțiile erau dese și puțin dureroase, dar cu ajutorul lui Dumnezeu m-am împărtășit, așa că pe la ora 19:00 am plecat cu Rareș @rarescojoc să mâncăm, dar în tot timpul acesta am început să mă cronometrez și i-am trimis doctorului meu Andreas Vythoulkas poză cu intervalele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mi-a zis: Fugi la urgență!!! Ca să scurtez, el nu era venit de la Cluj, a venit cumnata lui, doamna doctor Mădălina Popescu (o minunată). Am vrut să plec să mă întorc azi mai pe seară dacă se schimbă ceva. Am intrat de urgență în operație, s-a fisurat peretele uterin. Am stat câteva ore în operație, am sângerat, nu se coagula sângele.

Dumnezeu a lucrat prin doctorul Andreas și prin mâinile doamnei doctor că au avut inspirația să mă bage în sala de operații ca apoi să vadă că deja era uterul rupt.

Recomandări 5 din cele 10 centre pentru victimele violenței sexuale nu au avut nicio pacientă de la înființare, într-o țară cu mii de agresiuni sexuale și violuri pe an. Autoritățile se contrazic în cifre

M-am rugat la Sfântul Nectarie și la Sfântul Alexie și pot bucuroasă să îmi țin cea de-a treia minune în brațe. Un băiețel de 3460 g, 50 cm și tare frumos pe nume Alexie”, a scris Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu este gazda unui reality show la Antena Stars

Din 22 ianuarie, la Antena Stars, două noi familii s-au alăturat reality show-ului „Mămici de pitici, cu lipici” în noul sezon al emisiunii. Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, va arăta telespectatorilor cum arată viața ei în fiecare zi.

Începând din acest sezon, Gabrielei Cristea şi Emiliei Cristofor li s-au alăturat două noi familii şi împreună se vor lăsa surprinse zi de zi în relaţiile lor cu copiii şi îşi vor dezvălui una alteia din secretele lor.

GSP.RO „Nu am avut niciun ajutor!”. Raluca și-a schimbat cetățenia dezamăgită de România. Patru ani mai târziu și-a dat seama ce a însemnat decizia radicală luată

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Zelenski, anunț despre România! Alertă în Occident, ce a spus președintele Ucrainei

Viva.ro Îl mai știi pe Mircea Radu de la Din Dragoste? Cum arată acum și ce se întâmplă cu el, după ce s-a mutat din București și s-a retras din televiziune

TVMANIA.RO Scandal monstru după ce Zanni le-a înjurat pe Ana Morodan și Aluziva. „Vreau să plătească”

Observatornews.ro ANAF scoate la licitaţie a treia oară o casă cu teren, după ce nimeni nu a plătit pe ea 800.000 de lei. Cât a ajuns să coste acum

Știrileprotv.ro Un bărbat din București a fost reținut în timp ce era LIVE pe TikTok. Cum și-a terorizat vecinii timp de un an

FANATIK.RO Ce avion de lux și-au cumpărat frații Dedeman. Detaliul inedit de pe coada aeronavei și suma colosală pe care ar fi plătit-o

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Momente grele pentru Gabriela Cristea: 'Iris a fost supusă unui abuz!' Ce a făcut educatoarea

HOROSCOP Horoscop 6 aprilie 2023. Balanțele nu sunt în apele lor astăzi, dar ar fi bine să nu se aștepte ca toți din jur să vadă și să țină cont de starea lor