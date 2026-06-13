Andreea Popescu, schimbare radicală după divorț. Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani

Au trecut trei luni de când Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat că divorțează după un deceniu de căsnicie. În această perioadă, influencerița și-a reorganizat viața, s-a mutat într-o nouă locuință și s-a concentrat asupra creșterii celor trei copii. O postare recentă publicată în mediul online a atras însă atenția fanilor și a generat numeroase comentarii.

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Un nou început după divorț

Despărțirea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a fost anunțată în urmă cu trei luni, după zece ani de căsnicie. De atunci, influencerița a trecut prin mai multe schimbări atât pe plan personal, cât și profesional. Aceasta s-a mutat într-o locuință nouă și s-a concentrat asupra organizării vieții de zi cu zi alături de cei trei copii ai săi.

În paralel, Andreea Popescu și-a continuat activitatea în mediul online, unde păstrează legătura cu comunitatea pe care și-a construit-o de-a lungul anilor.

Postarea care a atras atenția urmăritorilor

Recent, influencerița a publicat un videoclip care a generat numeroase reacții în rândul fanilor. Mesajul transmis de aceasta contrazice ideea potrivit căreia stabilitatea financiară ar reprezenta principalul element care stă la baza unei relații.

Videoclipul a fost însoțit de imagini cu un cuplu și de un mesaj care sugerează că apropierea emoțională, comunicarea și conexiunea dintre doi oameni sunt mai importante decât aspectele materiale. Postarea a fost interpretată de o parte dintre urmăritori ca un indiciu despre modul în care Andreea Popescu privește relațiile după încheierea mariajului.

Ce a spus despre motivele separării de Rareș Cojoc

Deși a preferat să fie discretă în ceea ce privește detaliile divorțului, Andreea Popescu a vorbit în câteva rânduri despre problemele care au existat în căsnicia sa. Influencerița a explicat că anumite aspecte importante pentru ea nu funcționau de mai mult timp.

„Erau lucruri care nu funcționau, erau niște probleme destul de mari. Probleme care apar într-o căsnicie, nu ții cont de ele, trec anii, ai impresia că nu le discuți, că merge așa”.

Aceasta a vorbit și despre nevoile emoționale pe care le consideră esențiale într-o relație. „Ca să fiu fericită am nevoie de anumite lucruri, să fiu văzută, apreciată, să mi se spună că sunt frumoasă, să fiu specială, să fiu pe locul I”, a spus Andreea Popescu.

În această perioadă, Andreea Popescu a declarat în repetate rânduri că principala sa preocupare este creșterea și bunăstarea copiilor. Adaptarea la noua etapă din viață a presupus reorganizarea programului și asumarea unor responsabilități suplimentare, însă influencerița continuă să împărtășească momente din viața de familie cu cei care o urmăresc în mediul online.

Cum privește acum relațiile

Mesajele publicate în ultima vreme arată că Andreea Popescu pune accent pe apreciere, comunicare și susținere reciprocă într-un cuplu. Fără a face referire directă la o nouă relație, influencerița a lăsat să se înțeleagă faptul că, în opinia sa, lucrurile materiale nu sunt suficiente pentru a construi o legătură solidă între doi oameni.

La trei luni după divorț, Andreea Popescu pare concentrată pe noul capitol din viața sa, pe familie și pe proiectele personale, în timp ce continuă să împărtășească cu urmăritorii săi experiențele prin care trece.

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