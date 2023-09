Divertismentul inteligent revine în prim-plan duminica aceasta, de la 20.00. „Tu urmezi!”, show-ul unic, care aduce cultura generală și distracția la un alt nivel, ajunge la cel de-al doilea sezon, cu un invitat de top în prima ediție: Andreea Răducan, gimnasta de aur a României.

„Toată lumea în România este pasionată de fotbal… Vrei să-ți arăt un sport în care avem cele mai bune performanțe? Îți aduc unul dintre marii performeri pe care România i-a avut vreodată! Doamnelor și domnilor, Andreea Răducan!”, spune cu mândrie Dan Negru, invitând-o pe marea gimnastă să intre în platoul emisiunii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Combinație atractivă de entertainment și cultură generală, câștiguri uriașe și concurenți bine pregătiți pentru a sta la coadă pentru distracție și premii, „Tu urmezi!” este un game show revoluționar pe micile ecrane. Aplaudat atât de telespectatori, cât si de specialiștii în media, emisiunea a câstigat un public numeros încă de la primele ediții difuzate.

Recomandări Ministrul Apărării spune că „bucăți care pot fi dintr-o dronă” rusească au fost găsite în România, în zona localității Plaurul, vizavi de portul ucrainean Ismail

Într-un platou spectaculos, Dan Negru îi invită pe curajoșii care doresc să-și pună la încercare cunoștințele de cultură generală și perspicacitatea. Concept unic la nivel mondial, concurenții stau la coadă, la propriu, pe scenă pentru a răspunde unor întrebări de cultură generală, sub presiunea timpului.

Pe lângă invitații speciali, personalități ale vieții publice românești, în platoul show-ului își fac apariția, ca și până acum, personajele reprezentând diverse domenii, precum istoria, călătoriile, geografia, muzica, fitnessul, magia, gastronomia etc., iar concurenții pot alege întrebări din aceste categorii, la invitația lui Dan Negru. Noul sezon „Tu urmezi!” continuă să aducă în prim-plan cele două personaje distincte care au devenit deja emblematice în emisiune – Zâna Bună și Piaza Rea. Finalul fiecarei ediții, care îi provocă pe concurenți să gândească „altfel” și să răspundă corect răspunzând greșit la întrebări, îi ține în tensiune maximă nu numai pe concurenți, dar și pe cei aflați în fața micilor ecrane.

Pregătiți-vă pentru o nouă serie de duminici pline de adrenalină, cultură generală și distracție inteligentă cu cel de-al doilea sezon „Tu urmezi!”, care începe duminică, 10 septembrie, la ora 20.00, la Kanal D!

Recomandări EXCLUSIV. Interviu cu marea scriitoare rusă Ludmila Ulițkaia: „Din tot sufletul îmi doresc ca Ucraina să-și apere independența și dreptul de a-și alege viitorul”

Interviu cu Dan Negru

LIBERTATEA: – Acum putem spune că oriunde merge Dan Negru se face sigur audiență?

Dan Negru: – Pomul se cunoaște după roade și omul, după fapte și de asta mă bucură succesul de la Kanal D. Dar succesul în TV depinde și de echipa care-l produce, și de televiziunea care-l difuzează. E meritul tuturor. Mă regăsesc în strategia celor de la Kanal D de a investi în publicul smart, care iubește quiz-ul. Sunt prezentatorul cu cele mai multe show-uri quiz difuzate în ultimii 20 de ani în România și Moldova, de la „Guess My Age” sau „Blonde”, de la „Let’s Make a Deal” sau „Money Drop“ în România până la „Vrei să fii milionar?” sau „Roata Norocului” în Moldova . Așa că eu cred că am făcut echipa bună construind genul ăsta de program TV, quiz. E o strategie smart a Kanal D în care m-am regăsit.

– Ți-a părut vreodată rău de schimbarea pe care ai făcut-o? Te-ai gândit „Ce ar fi fost dacă…” sau te-ai gândit că era bine să faci acest pas cu mult înainte?

– Când vrei să schimbi ceva trebuie să începi cu lumea în care trăiești. Cine nu schimbă nimic nu devine nimic. Am fost adeseori îmboldit în vremea asta să lovesc în foștii mei angajatori sau colegi. De ce aș face-o? Le mulțumesc celor din Antenă pentru anii frumoși petrecuți împreună, după cum le mulțumesc celor din TVR pentru începuturile frumoase. Am avut mereu cuvinte bune pentru foștii mei colegi sau angajatori de oriunde ar fi fost ei. Doar un netrebnic aruncă cu pietre în fântâna care i-a dat apă. Am încercat mereu să nu fiu prizonierul unui singur format. Nu poți să te numești moderator TV bun dacă în CV-ul tău ai un singur succes de TV. De asta le-am făcut pe toate, de la blonde la copii, de la farse la revelioane și sigur că mă bucură mult acum succesul programelor de tip quiz de la Kanal D.

Citește interviul integral cu Dan Negru AICI.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Meteorologii, primul anunț despre iarna care va lovi România. Vor fi nămeți uriași

Viva.ro Leo de la Strehaia s-a fotografiat cu un morman de bani după ce a ieșit de la închisoare: 'Vă pup! Am venit...'

AVANTAJE.RO Iată cum arăta Nina, soția lui Ion Iliescu în tinerețe când locuia în cartierul Crângași

FANATIK.RO Încă o despărțire surprinzătoare în lumea mondenă?: „Trageți concluzia”

Știrileprotv.ro Șef în spionajul ucrainean: Sunt indicii că Putin ”și-a întâlnit creatorul”, iar Rusia folosește dubluri în locul său

Observatornews.ro "Nicio şansă. Nu o rupe". Un gălăţean care nu a vrut să plătească 2 lei pentru parcare, filmat în timp ce încearcă să scoată "caracatița" de pe roată

Orangesport.ro Cum arată o zi din viaţa lui Gigi Becali. Dezvăluiri din interiorul familiei. ”Mă gândesc unde să-l bag pe Coman, iar dracii dispar” | EXCLUSIV

Unica.ro Cătălin Bordea, trădat de prietenul lui celebru! Cu cine se iubește Livia după divorț. Imaginile zilei în showbiz!