Andreea Tonciu va pleca cu sora ei la Istanbul, în toamna acestui an, şi se gândeşte să facă o operaţie pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Chiar dacă am înaintat în vârstă, mai pot! Nu mai sunt ce-am fost. În octombrie o să plec la Istanbul cu sora mea şi o să se opereze şi cine ştie, poate şi eu o să-mi fac ceva. O să mă gândesc. Uite, după o sarcină, pentru că eu nu am ţinut cont de ce trebuia să fac, am rămas cu câteva kilograme în plus. Sunt foarte pofticioasă… Vreau să mai slăbesc. Mănânc mai puţin, fac sport. Nu sunt obişnuită. E prima dată. De când am născut, mi s-a schimbat total metabolismul. Nu-mi place să fac mişcare. Sunt atâtea operaţii care te pot face slabă! Vreau să dau jos 10 kilograme. Până să rămân însărcinată, aveam 48 de kilograme. Acum am 63. Într-o zi sunt ca nouă”, a mărturisit Andreea Tonciu la „Răi Da Buni”, potrivit Spynews.

