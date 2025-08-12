Cei doi concurenți din show-ul de la Antena 1 locuiesc în Marea Britanie, au amândoi 27 de ani, iar Ella Vișan a spus în nenumărate rânduri că ea este cea care conduce în relație, deoarece este mai matură decât Andrei Lemnaru.

Ella Vișan s-a apropiat de Teo Costache la Insula Iubirii 2025

În cele mai recente ediții de la Insula Iubirii 2025, Ella Vișan apare tot mai apropiată de ispita masculină Teo Costache, astfel că flacăra iubirii s-a aprins în curtea vilei în care stau băieții din cupluri, gongul a bătut, iar Radu Vâlcan a anunțat un bonfire incendiar.

Lui Andrei Lemnaru i-au fost arătate cadrele în care Ella Vișan apare alături de Teo Costache, iar concurentul a tras o concluzie rapidă: iubita lui este cea care insistă, în timp ce ispita masculină nu forțează lucrurile!

Deranjat de cele văzute, concurentul a afirmat că nu dorește să ia încă o decizie, deoarece Ella Vișan poartă în continuare pe deget inelul de logodnă pe care el i l-a dăruit.

Nunta celor doi concurenți de la Antena 1 ar trebui să fie în septembrie

Înainte ca telespectatorii să vadă apropierea dintre Ella Vișan și Teo Costache, Andrei Lemnaru a fost întrebat pe TikTok, în cadrul unui live pe care l-a făcut pe celebra platformă, dacă s-a mai căsătorit cu partenera lui după ce au plecat de la Insula Iubirii 2025.

Vizibil deranjat de insistențele fanilor, concurentul din show-ul de la Antena 1 le-a arătat tuturor că nu are verigheta pe mână, deoarece nunta este programată în luna septembrie. Însă nu a precizat dacă acest eveniment va mai avea loc sau nu.

„Nunta este în septembrie. Cum să mă întrebați dacă am mai făcut nunta? Dacă este în septembrie, voi ce deduceți, că s-a făcut? Dacă eu n-am verighetă pe mână, cum să ziceți că s-a făcut nunta?”, a spus Andrei Lemnaru pe TikTok.

În cadrul unui alt live pe care l-a făcut pe internet, concurentul de la Insula Iubirii 2025 a afirmat că toate cadrele din show-ul de la Antena 1 arată exact ce s-a întâmplat în Thailanda, astfel a dezmințit unele informații care au apărut de-a lungul timpului pe internet, potrivit cărora secvențele sunt editate în așa fel încât să-i păcălească pe concurenți.

„Cei de la Antena 1 au dat exact ceea ce s-a întâmplat. Nu pot să am o părere rea sau bună. Ei montează ce este important atât pentru noi, dar și pentru voi. Ca să vedeți ce este… Că nu o să monteze când dorm eu pe canapea sau când… Nu! Se montează doar ce este frumos”, a spus Andrei Lemnaru.

