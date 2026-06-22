Noul golgheter din istoria Cupei Mondiale

Lionel Messi l-a detronat pe germanul Miroslav Klose, cel care deținea recordul de cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 16 reușite.

Momentul istoric a avut loc, luni, în meciul împotriva Austriei, când Messi, campionul mondial din 2022, a trimis mingea în plasă, după ce anterior ratase și un penalty. Argentinianul își confirmă forma de zile mari, după ce în partida de debut cu Algeria (3-0) reușise deja un hat-trick.

Messi a devenit golgeterul all time al Campionatului Mondial la aproape 39 de ani, pe care îi va împlini chiar miercuri, 24 iunie.

Povestea lui Messi la Mondiale a început pe 16 iunie 2006, când, la doar 18 ani și 357 de zile, înscria primul său gol în victoria zdrobitoare a Argentinei în fața Serbiei și Muntenegrului (6-0). Până la această ediție, cel mai prolific turneu din cariera fostului star al Barcelonei fusese cel din Qatar (2022), unde a punctat de 7 ori.

Topul celor mai mari marcatori din istoria turneelor finale

În fruntea clasamentului istoric al golgheterilor de la Cupa Mondială se află Lionel Messi. El este urmat de germanul Miroslav Klose, cel care a deținut recordul anterior cu 16 reușite bifate între edițiile din 2002 și 2014.

Poziția a treia îi aparține legendarului atacant brazilian Ronaldo, autor a 15 goluri înscrise la turneele la care a luat parte.

Pe locul al patrulea se situează francezul Just Fontaine, celebru pentru performanța sa incredibilă de a marca 13 goluri într-o singură ediție a Cupei Mondiale, cea din 1958.

Topul celor mai eficienți marcatori din istoria competiției este completat de regele fotbalului mondial, brazilianul Pelé, care a reușit să trimită mingea în poartă de 12 ori la edițiile la care a cucerit de trei ori trofeul suprem.

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