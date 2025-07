Din câte se pare, Andrei Vasile este o persoană empatică, după cum afirmă chiar el, iar în momentul în care vede o fată că plânge, devine imediat mai „moale”. Lucru care va putea fi observat și la Insula Iubirii 2025!

„Mă doare când văd o fată că plânge. Dacă ești actor, nu înseamnă că poți să falsifici niște chestii. Se va vedea asta și în emisiune. Am fost motiv de despărțire de «N» ori. Poate am și făcut-o conștient și nu am urmat-o pe acea fată mai departe… Este o karmă acolo, e o relație karmică pe care o ai cu viața. Mergând prin multe cercuri, neavând o relație stabilă, faci și astfel de greșeli… Vrei să rămâi prieten cu ele, dar așa le faci și mai mult să sufere. Nu sunt mândru de asta, dar asta e viața de «bad boy»”, a spus pentru Fanatik ispita Andrew de la Insula Iubirii 2025.

În vârstă de 38 de ani, bărbatul a dat de înțeles că s-ar fi iubit cu o ispită feminină după ce a plecat din Thailanda și s-a întors în România, însă nu a dorit să ofere mai multe detalii despre această relație, deoarece contractul cu Antena 1 nu îi permite acest lucru.

Însă, chiar și așa, Andrew a precizat că a rămas cu un gust amar după show și că acum nu-și mai dorește să fie „bad boy”, ci își caută o femeie alături de care să clădească o relație stabilă și de lungă durată.

„Am crezut că am pe cineva după emisiune, după Insula Iubirii, dar nu vreau să vorbim prea multe. Am avut niște momente foarte frumoase acolo. Este și ea o ispită. Am rămas foarte apropiați. E ceva… Și pentru ea e greu, și pentru mine. Am păstrat legătura, păstrăm legătura… Mi-a ajuns viața de «bad boy», am nevoie de stabilitate. Am avut și o relație lungă… Am deja 38 de ani! Nu o să găsești persoanele care trebuie la o petrecere”, a mai spus ispita Andrei Vasile pentru sursa citată.