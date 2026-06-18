Documentarul „Cămătarii” continuă să provoace reacții și să genereze noi discuții. Invitat în cadrul emisiunii „Procesul Cămătarilor by Dan Capatos Show”, regizorul Anghel Damian a declarat că, după apelurile publice lansate de echipa producției, mai multe persoane au luat legătura cu realizatorii documentarului, iar una dintre ele a acceptat deja să își spună povestea în fața camerelor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Anghel Damian: „Avem o primă victimă care a acceptat să vorbească”

Documentarul „Cămătarii”, disponibil pe platforma VOYO, continuă să stârnească interes și controverse. În cadrul seriei speciale „Procesul Cămătarilor by Dan Capatos Show”, regizorul Anghel Damian a vorbit despre reacțiile apărute după lansarea producției.

Potrivit acestuia, apelurile publice lansate de echipa documentarului au determinat mai multe persoane să ia legătura cu realizatorii și să vorbească despre experiențele lor.

„În urma unui apel public pe care l-am făcut, am fost contactați și avem o primă victimă care a acceptat să vorbească. Vorbim despre persoane din zona taxelor de protecție și chiar despre anumite violențe. Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea.”

Cum au fost prezentate mărturiile în documentar

Declarațiile lui Anghel Damian vin în contextul în care membri ai familiei Cămătaru au negat în repetate rânduri existența unor legături cu proxenetismul sau alte activități ilegale de acest tip.

Regizorul a explicat că o parte dintre mărturiile incluse în documentar provin din documente aflate în dosare și că au fost prezentate prin intermediul unei reconstituiri audio.

„Victimele care au fost incluse în dosare și-au spus deja povestea prin mărturiile lor. Noi am prezentat în episodul trei o metodă. Am adăugat vocea unei actrițe peste mărturiile scrise pe care le-am extras din dosare. Este o practică internațională și așa se procedează atunci când nu ai acces direct la victimă.”

De ce aleg unele victime să își ascundă identitatea

Unul dintre subiectele abordate de Anghel Damian a fost și reticența unor persoane de a apărea public atunci când vorbesc despre experiențe traumatizante.

Potrivit regizorului, există mai multe motive pentru care victimele aleg să rămână în anonimat, de la teama pentru propria siguranță până la riscul afectării imaginii publice.

„La noi în țară, când vii cu așa ceva, oamenii întreabă imediat de ce nu își arată fața. Dar există riscuri, există rușine și un întreg amestec de sentimente și emoții. Vorbim despre riscuri de integritate fizică și despre riscuri reputaționale. Când vorbești de victime, în general, lumea idealizează ideea de victimă. Victimele sunt oameni care, la rândul lor, poate au în trecutul lor niște acțiuni mai puțin bune.”

Legătura dintre Codin Maticiuc și Nuțu Cămătaru

Povestea lui Nuțu Cămătaru a fost prezentată și într-un alt proiect care a atras atenția publicului. Este vorba despre volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, scris de Codin Maticiuc.

Autorul a lucrat timp de cinci ani la documentarea cărții și a avut acces direct la persoane și informații din anturajul clanului Balint. Pe parcursul proiectului, între Codin Maticiuc și Nuțu Cămătaru s-a dezvoltat o relație apropiată, fapt care i-a permis scriitorului să documenteze în detaliu povestea de viață a acestuia.

Documentarul continuă să genereze reacții

La scurt timp după lansare, documentarul „Cămătarii” a devenit unul dintre cele mai discutate proiecte de acest tip din România. Declarațiile făcute de Anghel Damian sugerează că ecourile producției nu s-au încheiat, iar echipa documentarului continuă să primească mesaje din partea unor persoane care doresc să își spună propria versiune a faptelor.

Potrivit regizorului, apelul lansat public rămâne deschis pentru oricine consideră că poate contribui cu informații relevante despre subiectele abordate în documentar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE