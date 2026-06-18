Documentarul „Cămătarii” continuă să provoace reacții și să genereze noi discuții. Invitat în cadrul emisiunii „Procesul Cămătarilor by Dan Capatos Show”, regizorul Anghel Damian a declarat că, după apelurile publice lansate de echipa producției, mai multe persoane au luat legătura cu realizatorii documentarului, iar una dintre ele a acceptat deja să își spună povestea în fața camerelor.

Mihai Constantin și Anghel Damian la filmările serialului „Fără Urmă” care se va vedea la PRO TV și pe VOYOIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Anghel Damian: „Avem o primă victimă care a acceptat să vorbească”

Documentarul „Cămătarii”, disponibil pe platforma VOYO, continuă să stârnească interes și controverse. În cadrul seriei speciale „Procesul Cămătarilor by Dan Capatos Show”, regizorul Anghel Damian a vorbit despre reacțiile apărute după lansarea producției.

Potrivit acestuia, apelurile publice lansate de echipa documentarului au determinat mai multe persoane să ia legătura cu realizatorii și să vorbească despre experiențele lor.

„În urma unui apel public pe care l-am făcut, am fost contactați și avem o primă victimă care a acceptat să vorbească. Vorbim despre persoane din zona taxelor de protecție și chiar despre anumite violențe. Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea.”

Cum au fost prezentate mărturiile în documentar

Declarațiile lui Anghel Damian vin în contextul în care membri ai familiei Cămătaru au negat în repetate rânduri existența unor legături cu proxenetismul sau alte activități ilegale de acest tip.

Regizorul a explicat că o parte dintre mărturiile incluse în documentar provin din documente aflate în dosare și că au fost prezentate prin intermediul unei reconstituiri audio.

„Victimele care au fost incluse în dosare și-au spus deja povestea prin mărturiile lor. Noi am prezentat în episodul trei o metodă. Am adăugat vocea unei actrițe peste mărturiile scrise pe care le-am extras din dosare. Este o practică internațională și așa se procedează atunci când nu ai acces direct la victimă.”

De ce aleg unele victime să își ascundă identitatea

Unul dintre subiectele abordate de Anghel Damian a fost și reticența unor persoane de a apărea public atunci când vorbesc despre experiențe traumatizante.

Potrivit regizorului, există mai multe motive pentru care victimele aleg să rămână în anonimat, de la teama pentru propria siguranță până la riscul afectării imaginii publice.

„La noi în țară, când vii cu așa ceva, oamenii întreabă imediat de ce nu își arată fața. Dar există riscuri, există rușine și un întreg amestec de sentimente și emoții. Vorbim despre riscuri de integritate fizică și despre riscuri reputaționale. Când vorbești de victime, în general, lumea idealizează ideea de victimă. Victimele sunt oameni care, la rândul lor, poate au în trecutul lor niște acțiuni mai puțin bune.”

Legătura dintre Codin Maticiuc și Nuțu Cămătaru

Povestea lui Nuțu Cămătaru a fost prezentată și într-un alt proiect care a atras atenția publicului. Este vorba despre volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, scris de Codin Maticiuc.

Autorul a lucrat timp de cinci ani la documentarea cărții și a avut acces direct la persoane și informații din anturajul clanului Balint. Pe parcursul proiectului, între Codin Maticiuc și Nuțu Cămătaru s-a dezvoltat o relație apropiată, fapt care i-a permis scriitorului să documenteze în detaliu povestea de viață a acestuia.

Documentarul continuă să genereze reacții

La scurt timp după lansare, documentarul „Cămătarii” a devenit unul dintre cele mai discutate proiecte de acest tip din România. Declarațiile făcute de Anghel Damian sugerează că ecourile producției nu s-au încheiat, iar echipa documentarului continuă să primească mesaje din partea unor persoane care doresc să își spună propria versiune a faptelor.

Potrivit regizorului, apelul lansat public rămâne deschis pentru oricine consideră că poate contribui cu informații relevante despre subiectele abordate în documentar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Viva.ro
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.RO
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
GSP.RO
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
Parteneri
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste
Tvmania.ro
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste

Eugen Tomac, premier desemnat

PSD se mai gândește dacă susține Guvernul Veștea. Premierul desemnat amână depunerea listei miniștrilor și programului de guvernare
LiveText
Politică 12:56
PSD se mai gândește dacă susține Guvernul Veștea. Premierul desemnat amână depunerea listei miniștrilor și programului de guvernare
Ilie Bolojan s-a enervat și a strâns 10.000 de like-uri pe Facebook în 15 minute: „Încetați cu minciunile!”
Politică 12:53
Ilie Bolojan s-a enervat și a strâns 10.000 de like-uri pe Facebook în 15 minute: „Încetați cu minciunile!”
Parteneri
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Adevarul.ro
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Dramă pentru comentatorul sportiv! A fost dat afară după ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026
Fanatik.ro
Dramă pentru comentatorul sportiv! A fost dat afară după ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Momente emoționante pentru Cosmin Seleși la MasterChef! Ce s-a întâmplat când Florin Piersic i-a sunat părinții în direct
Stiri Mondene 13:34
Momente emoționante pentru Cosmin Seleși la MasterChef! Ce s-a întâmplat când Florin Piersic i-a sunat părinții în direct
Anghel Damian a fost contactat de o victimă, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”
Stiri Mondene 13:11
Anghel Damian a fost contactat de o victimă, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”
Parteneri
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
TVMania.ro
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
Decizie-cheie la Paris în cazul lui Paul de România. Instanţa a dispus predarea către autorităţile române
ObservatorNews.ro
Decizie-cheie la Paris în cazul lui Paul de România. Instanţa a dispus predarea către autorităţile române
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Libertateapentrufemei.ro
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Parteneri
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
GSP.ro
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
GSP.ro
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
Parteneri
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax.ro
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Doliu în lumea filmului. A murit un îndrăgit actor din celebrul serial „Dallas”
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit un îndrăgit actor din celebrul serial „Dallas”
Un bărbat de 69 de ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o bucată de brânză. Soția i-o oferise cadou de Ziua Îndrăgostiților
KanalD.ro
Un bărbat de 69 de ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o bucată de brânză. Soția i-o oferise cadou de Ziua Îndrăgostiților

Politic

Filmul noului eșec al Guvernului Veștea: cum a reușit premierul desemnat să-i enerveze și pe aliații din PSD
Analiză
Politică 13:49
Filmul noului eșec al Guvernului Veștea: cum a reușit premierul desemnat să-i enerveze și pe aliații din PSD
PSD se mai gândește dacă susține Guvernul Veștea. Premierul desemnat amână depunerea listei miniștrilor și programului de guvernare
LiveText
Politică 12:56
PSD se mai gândește dacă susține Guvernul Veștea. Premierul desemnat amână depunerea listei miniștrilor și programului de guvernare
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Câți bani încasează Istvan Kovacs, delegat la Tunisia – Japonia! Arbitrul român poate strânge o avere la Campionatul Mondial. Update
Fanatik.ro
Câți bani încasează Istvan Kovacs, delegat la Tunisia – Japonia! Arbitrul român poate strânge o avere la Campionatul Mondial. Update
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!