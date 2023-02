Anghel Damian și Lia Bugnar au format un cuplu discret timp de câțiva ani, iar cei doi s-au despărțit anul trecut. Scenarista spunea la un moment dat că ea a fost cea părăsită și că a suferit în urma separării. Anghel Damian formează un cuplu cu Theo Rose din vara anului trecut, iar peste doar patru luni vor deveni părinți pentru prima dată. Situația a fost de așa natură că regizorul a fost nevoit să lucreze pentru același proiect cu fosta iubită, dar și cu actuala. Lia Bugnar este scenarista serialului „Clanul”, în timp ce Theo Rose are un rol în serialul de la PRO TV.

„Lia este un dramaturg și un scenarist extraordinar”

Regizorul păstrează o relație civilizată cu fosta iubită și are numai cuvinte de laudă la adresa ei. Anghel Damian apreciază toate calitățile pe care le are Lia Bugnar și implicarea sa în proiectul de la PRO TV.

„Lia este un dramaturg și un scenarist extraordinar. Ea le dă o viață, prin cuvinte, extraordinară. După care, felul în care gândim, de la început, tipologia unui personaj și felul în care îl descriem în acțiuni și vorbe, îl ajută. Apoi, migala în lucrul cu actorul, cu fiecare secvență în parte. E foarte complicat să ții minte un text care are o anumită topică. Chiar vorbeam cu domnul Mihăiță, el spunea că își învață textul cu o lună înainte, pentru că orice cuvânt care e scos dintr-o frază, nu mai are absolut nicio logică. Ele, deși sunt într-o topică care distruge logica, dacă ești atent, au logica personajului domnului Măcelaru. Și, atunci, trebuie să înveți cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă, pauză cu pauză, mimică, gestică, tot”, a declarat Anghel Damian pentru Click!.

Recomandări Nou cutremur în Oltenia, mai puternic decât cel de ieri. A avut magnitudinea de 5,7 și a fost urmat de două replici

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Theo Rose a rămas însărcinată când filmările pentru serialul „Clanul” sunt în toi. Regizorul știe cum va gestiona această situație, astfel încât proiectul pe care îl are la PRO TV să nu fie afectat. El s-a mai confruntat cu o astfel de situație atunci când Olimpia Melinte, actrița în „Vlad”, a rămas însărcinată.

„Bineînțeles că în orice context s-a întâmplat asta – și la «Vlad», cu Olimpia Melinte, care a fost însărcinată -, eram pregătiți pentru situațiile astea. Și, acum, avem o grijă extraordinară. Dar ea e cea care trage să nu fie pusă într-un statut particular și vrea să fie cot la cot cu restul actorilor. Bineînțeles, condițiile de filmare nu sunt cele mai fericite, de multe ori, pentru că filmezi, în frig, 12 ore. Sunt locații în exterior. Oricât de bine te-ai îmbrăca, când stai 12 ore la -2 grade, îngheți. Și, atunci, tot timpul trebuie să ai grijă cum faci programul, cum faci cronologia”.

Recomandări Puțin curaj, domnule Ciolacu! Ce-i lipsește PSD ca să fie cu adevărat un partid de stânga

„E genul de actriță care își pregătește singură rolul”

Anghel Damian este uimit de talentul pe care iubita lui îl are și apreciază că repetă de fiecare dată acasă. „Nu. Discutăm la cadru. Ea e foarte conștiincioasă. E genul de actriță care își pregătește singură rolul, acasă, și, după aceea, bineînțeles, pe platou, e extrem de liberă și ascultă foarte bine indicațiile și e dispusă să accepte orice fel de modificare față de cum și-a gândit ea rolul”.

Regizorul a vorbit și despre momentele dificile pe care le-a avut la filmările pentru „Clanul”. Sezonul 2 al serialului de la PRO TV va avea premiera pe 19 februarie. „A fost foarte greu că nu am avut pauză. A fost extrem de greu că noi am continuat acest sezon cu o săptămână, care nici aceea nu a fost de pauză, ci de coproducție între sezonul 1 și 2. Și, evident, echipa vine după o perioadă de muncă intensă. Și, în general, e binevenită o pauză. Asta a fost cel mai greu. În rest, partea asta, totuși, ne-a și ajutat, pentru că am rămas conectați. Actorii nu au apucat să își iasă din mână, echipa a fost ancorată la ritmul intens”.

GSP.RO Viața unui străin mutat într-un mic oraș din România. E uimit de ce a ajuns să facă atunci când pleacă de acasă: "Pe bune!"

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Mărmureanu, reacție de ULTIMĂ ORĂ după cutremurele de azi! Anunț major pentru români!

Viva.ro Amza Pellea, fotografie rară din ziua nunții. Cine a fost iubita lui soție. Povestea lor de dragoste parcă a fost din filmele americane

Observatornews.ro Un bloc din Târgu-Jiu, afectat serios de cutremurul de azi. Speriaţi, oamenii au încercat să fugă cât mai repede din oraş

Știrileprotv.ro Un muncitor din Vaslui a murit în prima zi de muncă, la Veneția. La doar 30 de ani, Marian a căzut subit din picioare. Ce vor anchetatorii să afle acum

FANATIK.RO Zodiile care scapă de o mare problemă până la finalul săptămânii. Gemenilor li se ia o piatră de pe inimă

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2023. Săgetătorii sunt mai înțelepți acum, pe baza multor experiențe pe care le-au integrat în sistemul lor de valori

PUBLICITATE SFERTUL DE POVESTE. Ce e NABU și de ce să facă parte din viața copiilor