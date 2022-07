Animația „Lightyear”, interzisă în 14 țări, criticată și de români. Un copil nu e gay „pentru că a văzut două personaje de același sex sărutându-se într-un desen”

Filmul de animație Disney-Pixar „Lightyear”, care a avut premiera mondială pe 16 iunie, a fost interzis în 14 țări din Orientul Mijlociu și din Asia de Sud-Est, din cauza unei scene în care două personaje feminine se sărută. Emiratele Arabe Unite, una dintre aceste state, ca și alte națiuni din Orientul Mijlociu, incriminează relațiile între persoane de același sex.

Printre țările în care lansarea Disney n-a mai avut loc se numără și Liban, Kuweit, Egipt, Indonezia și Malaezia.

De asemenea, filmul n-a intrat în cele din urmă nici în cinematografele din China. Un producător al animației Lightyear a declarat, potrivit The Independent, că Disney a refuzat să facă modificări la anumite scene, la cererea autorităților de la Beijing. China a respins în trecut și alte reprezentări pe ecran ale comunității LGBT+.

„Nu vom tăia nimic”

„Lightyear” este un prequel spin-off al aclamatei francize „Toy Story”, produsă de Pixar. Un prequel este un film-continuare a unei producții care a avut succes, iar spin-off-ul se referă la povestea care pune accentul doar pe unul dintre personaje. În acest caz, actorul Chris Evans îi dă voce personajului principal, Buzz Lightyear, un legendar polițist spațial. În film, prietena apropiată a lui Buzz se căsătorește cu alt personaj de același sex. O scenă care prezintă etape importante în relația cuplului include un scurt sărut.

„Nu vom tăia nimic, mai ales ceva atât de important precum relația de iubire și inspirație care îi arată lui Buzz ce pierde prin alegerile pe care le face”, a declarat producătorul „Lightyear” Galyn Susman, la premiera filmului pe covorul roșu de la Londra.

„Este minunat că facem parte din ceva care face pași înainte în ceea ce privește capacitatea de incluziune socială”, a spus și actorul Chris Evans, la premiera filmului. El a subliniat însă că este „frustrant” că există încă țări care au rămas în urmă cu mentalitatea.

Reacții negative și în România

Animația „Lightyear”, în regia lui Angus MacLane, a stârnit discuții și în rândul părinților din România, care și-au exprimat nemulțumirile în online, după ce au mers cu copiii la cinema. Filmul a debutat pe locul trei în box office-ul românesc în prima săptămână de la lansarea care a avut loc pe 17 iunie și a generat venituri de aproape 260 de mii de lei.

„Majoritatea desenelor pentru copii au ajuns niște porcării pline de mesaje inadecvate”, scrie un bărbat pe Facebook. De asemenea, un articol publicat pe site-ul r3media.ro avertiza părinții că „urmează în cinematografe un film de animație Disney, în care două lesbiene se sărută”. „Ca meniul să fie complet, personajele lesbiene au și un copil”, scrie autorul.

„O mizerie americană care promovează idei LGBT. Colega lui Lightyear este lesbiană, se căsătorește și chiar are copii și nepoți. Copilul lângă mine, uimit și bulversat… Ultima dată la un film american. Cele chinezești sunt super OK. Cum ar fi Roșu Aprins”, se arată în comentariul altei persoane, pe site-ul Cinemagia.

Scriitoarea Nicoleta Onofrei: „Bulversant pentru copii este să li se transmită că dragostea este greșită”

Scriitoarea Nicoleta Onofrei a scris o carte queer numită „Sof și omulețul în frac”

Contactată de Libertatea, scriitoarea Nicoleta Onofrei, autoarea unei cărți queer pentru copii, „Sof și omulețul în frac albastru”, spune că înțelege teama unora dintre părinți, „inclusiv de a avea un copil queer”, „dar dacă copilul lor este queer, nu este pentru că a văzut două personaje de același sex sărutându-se într-un desen animat, ci pentru că pur și simplu sunt”.

„Ceea ce este inadecvat este interzicerea avortului sau faptul că în România, deși nu este interzis, numeri pe degete spitalele care efectuează întreruperi de sarcină la cerere. Inadecvat este violul sau faptul că educația sexuală se poate face doar cu acordul părinților. Bulversant pentru copii este să li se transmită că dragostea este greșită”, explică Nicoleta Onofrei.

„Dacă părinții aleg să trăiască într-o bulă, nu înseamnă că fiii și fiicele lor trebuie să trăiască în limita acelei bule și nici nu se poate. Un copil dacă vrea să aibă acces la o informație, o să aibă. Problema este pe ce canale, când și cum ajunge la informația respectivă”, adaugă ea.

Cât despre desenele animate, autoarea explică că ele au „minunata capacitate de a transmite informații și valori într-un mod foarte simplu”.

„Ce este mai frumos decât să descoperim că în ciuda diferențelor noastre avem lucruri comune – și este imposibil să nu găsim lucruri comune pentru că suntem toți oameni. Ce e mai frumos decât iubirea și empatia? Dacă un copil nu este expus la diversitatea lumii și la informație, nu va fi pregătit pentru viață”, transmite autoarea.

În plus, Nicoleta Onofrei are și un mesaj pentru părinți: „Să aibă curaj să descopere această lume complexă și diferită, pentru ca fiilor și fiicelor lor să nu le fie teamă să fie ei înșiși”.

Psiholog: „Este o realitate socială că două fete pot fi văzute că se sărută? Da. Atunci vorbim despre asta!”

Contactată de Libertatea, Yolanda Crețescu, psiholog clinician, spune că părinții nu ar trebui să nege realitatea, ci să discute cu copiii lor despre ea: „Arta cinematografică are rol social. Exprimă ceea ce socialul a produs deja. Depinde cum vrem să privim lucrurile pentru că adevărul este în celălalt. Eu privesc expresiile artistice ca o oportunitate de a discuta despre. Este o realitate socială că două fete pot fi văzute că se sărută? Da. Atunci vorbim despre asta!”

„Acest puritanism și traditionalism în care refuzăm să vedem ceea ce este nu face bine copiilor”, continuă Crețescu. „Și aici nu vorbim dacă este moral sau nu, sănătos sau nu. Pentru că ne expunem copiii și la filme cu violență și nu cred că un copil care se uită la un film cu crime devine criminal. Însă poate învăța cum să recunoască comportamentul unui criminal”.

Sexualizarea minorilor, o problemă reală

Psihologul clinician atrage atenția asupra nevoii de educație sexuală în școli și le recomandă părinților să vorbească deschis cu copiii lor în legătură cu emoțiile celor mici. Din toamnă, elevii de clasa a opta vor avea parte de ore de educație sexuală, după ce părinții își dau acordul în scris.

Psihologul Yolanda Crețescu. Foto: Facebook

„În perioada asta au fost tot mai multe voci care au vorbit despre sexualitate în școli, despre avort. Este bine să rezolvăm ceea ce e real, avem o realitate – sexualizarea minorilor. De aceea este imperios necesar să vorbim cu copiii noștri și nu să le impunem sau să le fie frică să vorbească cu noi despre frământările lor”, spune psihologa.

Interzicem un film, nu vorbim în școli despre educație sexuală decât la liceu, dar interesul pentru sexualitate începe de la 12-13 ani, atunci când există fragilitate emoțională. Yolanda Crețescu, psihologă:

„Am întâlnit foarte multă suferință, uneori drame ale copiilor care se consideră defecți, respinși doar pentru că au ideea că ar putea avea o altă orientare. Pentru că este doar o idee. Nu sunt activi sexual și nu s-a conturat convingerea. Ce ne oprește să avem curajul de a discuta despre asta?”, mai transmite psihologa.

Inițial, nu exista scena sărutului în „Lightyear”

Chiar și în Statele Unite ale Americii, reprezentarea persoanelor gay în producții destinate copiilor a declanșat controverse de-a lungul vremii, iar dezbaterea privind sfera de reprezentare a relațiilor și identităților LGBTQ continuă.

Anterior, în condițiile unei vizibilități mai reduse a comunității și în absența unei acceptări juridice, prezența acesteia în filme și în spațiile publice era rară. Dacă era prezentă, ea consta doar în referințe subtile.

Și angajații Disney au criticat compania pentru că nu introduce în filmele sale mai multe scene care să celebreze relațiile homosexuale, potrivit Variety, care scrie că în scena inițială din Lightyear nu exista sărutul. Ea ar fi fost adăugată ulterior, după criticile din interiorul companiei.

Grupurile conservatoare se opun cu vehemență acestor scene, în special în filmele destinate copiilor. Recent, directorul general al Disney, Bob Chapek, a fost criticat de guvernatorul Floridei din cauza opoziției lui Chapek față de așa-numitul proiect de lege „Don’t Say Gay”, care a fost introdus în acest stat.

Proiectul de lege a fost adoptat, iar legea interzice acum discuțiile despre orientarea sexuală sau identitatea de gen la nivelul școlii primare. Legea a fost calificată drept „odioasă” și de către președintele Joe Biden, însă susținătorii acesteia afirmă că aceasta oferă control părinților asupra educației pe care o primesc copiii lor.

Părinții pot acționa acum în justiție dacă se constată că în școli se discută despre subiecte LGBTQ, potrivit The Indian Express.

Don’t Say Gay / Don’t Say DeSantis. Membrii comunității LGBTQ+ protestează față de guvernatorul Floridei, Ron DeSantis din cauza proiectului de lege care restrânge discuțiile despre orientarea sexuală sau identitatea de gen, 12 iunie 2022.

Alte filme interzise din cauza unor scene LGBT+

Acceptarea culturală și socială a persoanelor LGBT+ și legile care le vizează variază foarte mult în întreaga lume, iar această situație continuă să apară în anumite state ori de câte ori există chiar și o mică referință LGBT+ într-un film.

Un exemplu recent este filmul de mare succes al Disney Marvel „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Arabia Saudită și alte țări din Orientul Mijlociu nu au difuzat filmul, după ce producătorii au refuzat ferm să taie referințele la persoanele de același sex din scenariu, scrie The Indian Express.

De asemenea, nici filmul „West Side Story”, care are un personaj transgender, nu a fost difuzat în țările din Golf, potrivit sursei citate.

Dar nu numai țările din Golf și din Asia de Sud-Est opresc difuzarea producțiilor cu conținut LGBT+. În 2017, de pildă, Disney a introdus pentru prima dată în istoria sa un personaj de o altă orientare sexuală, în filmul „Frumoasa și Bestia”, iar acest lucru a iscat controverse în rândul oficialilor ruşi. Un membru al parlamentului descria filmul drept „o propagandă nerușinată a păcatului”. Deși homosexualitatea nu este incriminată în Rusia, „propaganda” legată de aceasta atrage pedepse.

Înaintea rușilor, un cinematograf din Alabama a refuzat să difuzeze filmul din aceleaşi motive.