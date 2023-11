Opt comedianți și doi invitați speciali își vor da întâlnire pe cea mai înclinată scenă din România pentru a le oferi telespectatorilor un adevărat show de comedie. În această seară, de la ora 21:30, Cabral dă tonul distracției într-o nouă ediție „Săriți de pe fix!”.

Anna Lesko și Cătălin Botezatu sunt oaspeții care se vor juca „Mima Turbina”, „Decolare spontană” sau „Planul Înclinat” alături de Anisia Gafton, Anca Dinicu, Irina Antonie, Alex Bogdan, Cătălin Neamțu, Drăcea, Mihai Rait și Lucian Ghimiși. „Unii sar cu parașuta, alții sar rândul la coadă, noi suntem din altă categorie: noi suntem săriți de pe fix! Să dăm comediei ce este al comediei!”, va spune Cabral.

Sexy și încrezătoare, Anna Lesko se va duela cu Anca Dinicu în proba „Decolare spontană” – cine va răspunde corect, rămâne la sol, cine nu, decolează cu o viteză amețitoare spre tavan. Rețetele de Crăciun, dansurile de societate, genurile muzicale și soliștii cu părul blond vor fi câteva dintre subiectele ce le vor da bătăi de cap celor două. Prima care se va bucura de o decolare spontană va fi Anca Dinicu: „Mai am puțin și intru la menopauză. Jur! E ceva…”, va spune aceasta după ce va reveni la sol.

„Eu nu mai am minte, nu mai sunt om. Când ți-am spus că nu mai am creier, nu-l mai am”

Reacțiile Annei Lesko vor stârni ropote de aplauze și hohote de râs: „Doamne, mi-a sărit tot! Eu nu mai am minte, nu mai sunt om. Când ți-am spus că nu mai am creier, nu-l mai am, s-a dus la mine acasă, la Chișinău!”

Cum va reacționa Cătălin Botezatu când va trebui să facă provocarea „VIP Taxi”, dar și cum își va intra în rolul soțului Anisiei Gafton pentru „Planul Înclinat”, vedem în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV. Abonații VOYO pot vedea emisiunea „Săriți de pe fix!” cu 7 zile în avans.

Ce spune Cabral despre emisiunea pe care o prezintă la PRO TV

„Săriți de pe fix!” (Anything Goes) este un show care îmbină divertismentul cu jocurile și provocările într-un adevărat spectacol de umor. În fiecare ediție, cei 8 comedianți, Anca Dinicu, Anisia Gafton, Emily Burghelea, Alex Bogdan, Drăcea, Lucian Ghimiși, Mihai Rait și Paul Ipate, dar și doi invitați speciali, vor fi provocați de Cabral la o serie de jocuri care le va testa imaginația, limitele, îi va face să fie creativi, să improvizeze, să cânte sau să danseze în condiții care vor genera foarte mult umor.

Cea mai mare provocare a celor 8 comedianți din show-ul Săriți de pe fix! este „Planul Înclinat” – un studio construit la un unghi de 22,5 grade, în care invitații vor interpreta personaje într-o serie de scenete. Câți vor rămâne în picioare în încercarea de intra în rol și câți vor fi încurcați de gradul de înclinare a platoului, vom vedea în curând, la PRO TV.

„Acest proiect nu are numele ăsta din întâmplare, chiar e complet sărit de pe fix! Am avut noroc cu un casting de comedianți și tineri, și fresh, dar în același timp cu experiență, care pot fi săriți de pe fix în așa fel încât să se bucure și cei de acasă. Proiectul se bazează pe spontaneitate și improvizație, domeniu în care toți ai noștri fac performanță. Este o plăcere să lucrez alături de oamenii ăștia care-și iubesc meseria foarte tare și care știu extrem de bine ce au de făcut. Din punctul meu de vedere, probabil, sunt șanse să fie cel mai ușor proiect de televiziune pe care l-am avut în ultimii ani, pentru că greul cade pe colegii mei, care sunt și ei săriți de pe fix ca și mine. Ce se întâmplă în emisiunea aceasta este neașteptat de la cap la coadă, ”curgerea” este complet atipică și abordarea pe care o avem este una care până acum nu prea a fost folosită în România, iar planul înclinat este o nebunie în sine, o nebunie în care lucrurile se întâmplă cu o viteză amețitoare și vin buluc”, a spus Cabral, prezentatorul emisiunii Săriți de pe fix!