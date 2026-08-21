Matinalul care numără 18 ani de prezență continuă pe sticlă pregătește o transformare de amploare pentru această premieră. Echipa emisiunii se mută pe cea mai mare plajă urbană, unde va fi pus în scenă un concept spectaculos, intitulat „Legendele Olimpului la Neatza – Zei și eroi”.

Dani Oțil își sărbătorește ziua de naștere la Super Neatza

Ediția festivă îl va aduce pe sărbătoritul zilei în mijlocul colegilor săi de platou, pe care îi consideră o a doua familie, dar și în fața telespectatorilor care își încep diminețile alături de el de aproape două decenii. Platoul de pe plaja urbană va fi populat de personaje din mitologia greacă, precum Zeus, Apollo, Afrodita, Orfeu sau Dionis, care vor contribui la atmosfera de sărbătoare.

Pe lângă momentele artistice și surprizele pregătite pentru coprezentatorul matinalului, prima ediție a noului sezon va reuni pe scenă nume cunoscute din industria muzicală autohtonă. Printre invitații speciali care vor susține momente artistice în direct se numără Bella Santiago, Dorian Popa, Fly Project și Mandinga.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Producătoarea matinalului, Elena Păun, a subliniat importanța acestei premiere dublate de aniversarea lui Dani Oțil.

„Sezonul 37 începe în stilul nostru, cu multă energie, umor, surprize și, de această dată, cu un întreg Olimp care coboară la Neatza. Și este cu atât mai special cu cât chiar în ziua în care deschidem un nou capitol Super Neatza îl sărbătorim și pe Dani. Pentru noi, echipa este familie, iar faptul că Dani își petrece ziua de naștere alături de oamenii cu care își începe diminețile de atâția ani face ca această premieră să aibă o emoție în plus. Am vrut să-i oferim o zi pe măsura lui și, în același timp, să le oferim telespectatorilor sentimentul că sunt parte din această sărbătoare.

După 18 ani de Super Neatza, știm că publicul vine pentru energia pe care o găsește în fiecare dimineață, dar ne place să-l și surprindem. Iar dacă pentru începutul sezonului am adus zeii și eroii pe plajă, promitem că și restul sezonului va veni cu aceeași dorință de a reinventa, de a provoca și de a transforma fiecare dimineață într-o experiență de neuitat pentru telespectatorii noștri”, a declarat Elena Păun.

Telespectatorii vor putea urmări emisiunea de luni până vineri, între orele 8.00 și 12.00, iar edițiile din weekend vor fi transmise în fiecare duminică, de la ora 9.00 la 13.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE