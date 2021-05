Antonia a spus adevărul despre scandalul cu Mario Fresh și Lino Golden. „Doar și-au arătat fețele”

Invitată în cadrul unei emisiuni de la radio, Antonia a vorbit despre scandalul cu Mario Fresh și Lino Golden. Se pare că Antonia a fost extrem de afectată de cele întâmplate.

„Eu, fiind femeie, am fost foarte dezamăgită. Dar am învățat să trec peste. Nu mă mai gândesc la asta, pentru că depun prea multă energie.

Doar și-au arătat fețele lor adevărate, nothing more. Nu prea am comentat acest subiect nici eu, nici Alex. Nu mai există pentru noi oamenii aceștia, atât”, a declarat Antonia.

Ce spune Antonia despre Zanni, de la „Survivor România”

În schimb, despre Zanni, noul membru al Golden Boy Society, are doar cuvinte de laudă. Iubita lui Velea îl îndrăgește foarte tare pe concurentul de la Survivor România.

„Zanni e făcut să lupte. Mi se pare că e forță. Noi îl votăm în continuare, sperăm să câștige. El a jucat foarte bine până acum.

El e obișnuit să fie singur de mic, i se potrivește perfect acest concurs. El nu a primit educație, nu a avut exemple în viața lui.

Și asta nu e o chestie de scuzat pentru comportamentul lui, dar eu cred că el a învățat din greșelile pe care le-a făcut și învață în continuare. El este foarte smart, un om bun, care învață”, a mai spus artista despre Zanni.

