Antonia joacă rolul polițistei dure doar în filme, nu și acasă. Cum e relația cu Alex Velea după 10 ani: „Suntem o echipă în tot ceea ce facem” - EXCLUSIV

Libertatea: Bună, Antonia! Cum te-a găsit acest an?

Antonia: Bună! 2023 a început în forță și mă bucur de tot ce am făcut până acum: am colaborat cu Florian Rus pentru piesa „Dududum”, am lansat filmul „Haita de acțiune”, proiect la care am muncit cu foarte mare entuziasm, am petrecut timp în studio și urmează să ascultați și alte piese de la mine în perioada următoare.

Și bineînțeles că mă bucur să fiu alături de familia mea și să ne bucurăm de momente frumoase împreună. Consider că Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie minunată pe care o iubesc din tot sufletul, cu o carieră pentru care sunt foarte recunoscătoare.

Antonia, despre „Haita de acțiune”: „Îmi doream să apară un astfel de proiect în care să mă joc și să joc”

-Joci în „Haita de acțiune”, noul film al lui Matei Dima. E primul tău rol într-un film? Cum ai primit propunerea?

-Este primul meu rol principal, complex (am mai jucat în trecut în alte două filme, dar roluri foarte mici). Propunerea am primit-o cu entuziasm și cu teamă în același timp: entuziasm, pentru că îmi doream să apară un astfel de proiect în care să mă joc și să joc, teamă, pentru că mă temeam că voi dezamăgi, că nu mă voi ridica la nivelul așteptărilor echipei.

Recomandări Un film de neratat: Copiii s-au filmat pentru mamele plecate la muncă în Vest. „Femeile dispăreau de pe strada noastră”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

-Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la personajul tău? Ești Oli, polițista „mai dură, care se enervează foarte ușor”.

-Oli este un personaj cu o personalitate diferită de a mea, cu un job extrem de diferit de al meu și m-am distrat jucând-o și construind-o, pe baza recomandărilor echipei de producție și a regizorului Vali Dobrogeanu.

Îmi place Oli pentru că e puternică, sigură pe ea, fermă în tot ce face. Nu știu dacă e ceva ce nu îmi place. Poate că e un pic mai irascibilă? Deși aș spune că are motive serioase să fie.

-Cum te-ai înțeles cu colegii la filmări, dar mai ales cu Matei Dima? El ce sfaturi ți-a dat?

-A fost o atmosferă extraordinară la filmări și mă bucur foarte mult că fac parte dintr-o echipă atât de cool. Alex Bogdan a fost trainerul nostru pe partea de acting și ne-a ajutat super mult. Matei m-a susținut foarte mult, așa cum o face deja de mulți ani, pentru că am tot avut proiecte împreună.

Recomandări Efectele incompetenței din România văzute împreună cu Diaspora: cum atrage Vestul forța de muncă pe care România o neglijează. Exemplul danez

Matei mi-a spus să am încredere în mine că mă voi descurca și că au știut de ce m-au ales pe mine să fiu Oli.

„Nu sunt nici prima, nici ultima artistă din România sau din lume care încearcă și zona de actorie”

-Când s-a aflat că joci în „Haita de acțiune”, mulți fani au apreciat că ai obținut un rol, însă alții te-au criticat, au spus că ești pricepută la muzică, nu la actorie. Cum le răspunzi?

-Nu simt nevoia să răspund neapărat. Nu sunt nici prima, nici ultima artistă din România sau din lume care încearcă și zona de actorie. Pur și simplu, este un vis și o provocare și cred că m-am descurcat foarte bine. Plus că e funny că deja există critici din principiu, fără să fi văzut filmul.

-Te-ai gândit să faci carieră în domeniul cinematografiei, acest rol să fie doar începutul?

-Nu m-am gândit neapărat la o carieră în cinematografie, dar cel mai probabil, dacă vor mai apărea propuneri, dacă mă va atrage rolul și voi avea chimie cu echipa, voi mai accepta și alte roluri.

Recomandări Încă o problemă pe piața de asigurări. Fondul de Garantare nu plătește complet despăgubirile stabilite de instanțe. „Ce țară este aceea care nu plătește o hotărâre definitivă din justiție?” Premierul Ciucă, șocat și el

-Dacă ești de acord, mi-ar plăcea să povestim și despre marea ta pasiune: muzica. 2022 a fost anul colaborărilor pentru tine, ai lansat „Una Favela” cu Qodës, o piesă care a cucerit topurile din Grecia și Bulgaria. Speri să ai succes la nivel internațional și în 2023?

-Cred că toți artiștii doresc să depășească granițele cu muzica lor și sper să fie cazul și pentru mine și în 2023.

„Alex mă susține în absolut din primul moment și de fiecare dată”

-Ce sfaturi primești de la Alex Velea pentru cariera ta muzicală? Amândoi faceți parte din aceeași industrie, sunteți artiști cu „ștate vechi”.

-Alex mă susține în absolut din primul moment și de fiecare dată, îmi dă sfaturile potrivite, în funcție de ceea ce am nevoie. E un artist pe care îl admir dintotdeauna și mă bucur că îmi este alături în carieră, dar și în viață.

-Pregătești și pentru anul acesta colaborări cu artiști celebrii în România? Melodia cu florianrus, lansată acum o lună, are aproape 2 milioane de vizualizări pe YouTube.

-Am în plan și alte colaborări cu artiști români, dar și piese solo. Va fi un an plin de muzică.

-Ce ne poți spune și despre relația cu Alex Velea? Au trecut 10 ani de când sunteți împreună, nu?

-Avem o relație frumoasă de peste 10 ani, cu extrem de multe momente frumoase, cu momente dificile, dar cel mai important: cu multă iubire, cu respect, cu apreciere față de cariera celuilalt, sprijin emoțional, profesional.

Sunt fericită să trăiesc o poveste de iubire atât de frumoasă, cu un om minunat, cu suflet bun.

-Aveți și momente tensionate în cuplu sau discuții în contradictoriu?

-Nu cred că există cuplu care să nu aibă discuții, important e cum treci peste ele și să nu le lași să afecteze relația.

-V-ați contrazis vreodată în ceea ce privește creșterea și educarea copiilor voștri?

-Relația noastră este construită pe multă comunicare, pe lângă iubire, respect, suport reciproc. Așa că și atunci când vine vorba de creșterea și educarea copiilor noștri, discutăm, analizăm și luăm deciziile potrivite pentru ei. Suntem o echipă în tot ceea ce facem.

„Sunt foarte fericită, pentru că am tot ceea ce îmi doresc mai ales pe plan personal”

-Dominic are 7 ani acum, nu? Cum se descurcă la școală? Lui Akim îi place la grădiniță?

-Dominic are 8 ani și Akim 6 ani, sunt la școală amândoi. Le place la școală, le place să descopere lucruri noi. Iar în timpul liber, încercăm cât mai multe activități, să aleagă ce le place cel mai mult: au fost și la baschet, la înot, iau lecții de actorie și le place foarte mult.

-Când vine vorba despre fiica ta, Maya, știu că ești rezervată în declarații. Cum vă înțelegeți acum? Are deja 12 ani.

-Ne înțelegem foarte bine, este un copil minunat, cu suflet extrem de mare și sunt norocoasă să fiu mama ei.

-Antonia, ești cu adevărat fericită acum?

-Sunt foarte fericită, pentru că am tot ceea ce îmi doresc mai ales pe plan personal. Pe plan profesional simt că mai sunt lucruri pe care le mai pot face și voi lucra în continuare să îmi îndeplinesc visurile.

Foto: Matei Buță, Ioan „Josh” Cazan, Stefan Dani

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce pensie încasează lunar Monica Tatoiu. Ultimul ei salariu a fost de 10.000 de euro, pe cartea de muncă

Observatornews.ro Aventura unui șofer român de TIR "trădat" de GPS, în Spania. Pompierii s-au chinuit ore întregi să deblocheze camionul

Știrileprotv.ro Povestea cutremurătoare a românului care a stat opt ani într-o închisoare din China. „În doi ani nu am văzut lumina soarelui”

FANATIK.RO Alimentul din România care face acum senzație în Elveția și Germania. Se vinde chiar și cu 2.000 de euro

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Horoscop zilnic, 2 aprilie. Nativii Capricorn și Scorpion, printre norocoși

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2023. Berbecii au în față o zi plină de provocări, dar nu provocări frumoase, ci provocări ce trebuie privite cu prudență

PUBLICITATE Frumusețea din spatele meseriilor uitate