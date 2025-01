După luna decembrie, care a fost încărcată de concerte și de momente speciale petrecute alături de familia ei, Andra a revenit la muncă. Pe rețelele de socializare, cântăreața a vorbit despre concertele ei în străinătate, dar și schimbarea din trupa ei.

Chitaristul ei a plecat din echipă și deja l-a înlocuit. „Am repetiții astăzi. Repet de vreo trei zile. Pregătim concertele din Canada, apoi concertul din Dublin, avem o grămadă de treabă și idei foarte multe, avem oameni noi în trupă și atunci trebuie să repetăm și să fie bine.

Abia aștept să vedeți, avem un coleg nou la chitară, Tase, o să îl vedeți în concertele noastre, nu s-a întâmplat nimic cu Ștefan, nu ne-am certat, doar că el are un proiect cu familia lui și îi urăm succes în tot ceea ce face și îi mulțumesc pentru colaborare, că a fost extraordinară, dar lucrurile trebuie să meargă mai departe, că așa e în viață.

Și am găsit un băiat foarte, foarte talentat, Tase, pe care o să îl vedeți în concertele noastre. Ca dovadă trebuie să repetăm și de câteva zile tot asta facem. Abia așteptăm să vedeți concertele noastre și ce pregătim, și să mergem în Canada, să mergem în Dublin și apoi cu concertul Tradițional în Bruxelles. A început anul, a început treaba! Hai, Doamne ajută! Să aveți un an extraordinar, cu energie bună cu muncă din plăcere, că dacă nu e din plăcere pare greu. Mă duc cu drag la repetiții! Vă pup”, a transmis cântăreața astăzi.

Cariera de succes a Andrei

Andra Măruță, în vârstă de 38 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste din România, cu o carieră impresionantă, la care a contribuit masiv tatăl ei. Vedeta povestește cum a ajutat-o acesta la început de carieră și mulți ani după.

Andra a făcut dezvăluiri despre cum a ajutat-o tatăl ei în carieră. Fără implicarea acestuia, viața artistei ar fi putut să fie total diferită în ziua de astăzi.

Andra a recunoscut că dacă nu ar fi avut parte de sprijinul tatălui ei, Alexandru Mihai, nu crede că ar fi ajuns o cântăreață atât de cunoscută. „Eram un copil… Mie mi-a plăcut să joc fotbal, mi-a plăcut să mă joc și cu păpușile, mi-a plăcut să merg la cântări. Atâta viață aveam în mine, cred că am fost cel mai energic copil din familie. (…)

Eu mi-am dorit. Trebuie să îți și dorești. Să și muncești pentru asta. Mi se pare că nu e suficient să fie doar talent, iar eu nu pot să spun că zace în mine chestia asta. Că îmi place să muncesc, dar am avut un tată extraordinar, îl am, care și în ziua de astăzi spune: ‘Ce piesă scoți? Dă vocea un pic mai tare și un pic de efect. Adică tot se implică și când zic să mă lase. ‘Dar să știi că tata știe. Datorită lui am ajuns astăzi aici pentru că dacă nu, cine știe unde eram, cântam probabil tot în Câmpia Turzii.

El este cel care mi-a schimbat viața. A fost un pic poate prea exigent, dar dacă nu era așa, nu ajungeam aici”, a povestit Andra în podcastul Lucruri Simple, moderat de Horia Brenciu.

