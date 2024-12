Chiar pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, Ștefan Bănică jr a avut o apariție notabilă pe Instagram, în fața fanilor lui. Îmbrăcat într-un costum gri, cu maletă ivoire și batistă vișinie, celebrul artist a stat lângă bradul de Crăciun decorat cu globuri roșii și aurii și a transmis un mesaj în zi de sărbătoare.

A vorbit și despre concertul său de la Sala Palatului din București, care a fost difuzat pe 25 decembrie la Antena 1, acesta fiind cadoul lui pentru fani.

„E ziua de Crăciun, așa că vă spun tuturor Crăciun fericit! Să fiți sănătoși, să fiți bine aici (n.r. – a arătat spre cap), să fiți bine aici (n.r. – a arătat spre inimă). Să fiți alături de cei dragi, să aveți un an mai bun, să avem cu toții un an mai bun, iar cadoul meu ca în fiecare an este concertul de la Sala Palatului pe care puteți să îl vedeți chiar astăzi, de la miezul nopții, pe Antena 1”, a fost mesajul lui Ștefan Bănică jr pe 25 decembrie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Fanta românească e mai scumpă și mai proastă decât cea din Italia: mai puțin suc de portocale, dar mai multe arome și coloranți | Experiment Libertatea

Astăzi, de Sfântul Ștefan, de ziua lui de nume, el a revenit cu un nou mesaj pentru sărbătoriți, dar a făcut și o nouță dezvăluire. Cei care nu au văzut concertul lui la Antena 1 îl pot vedea astăzi, de la ora 19.00, la Antena Stars.

„La mulţi ani sărbătoriților de astăzi!🎉 Să fim sănătoși și voioși! 🤩 Iar pentru cei care încă nu au reușit să vadă sau vor să revadă, concertul meu de Crăciun va fi difuzat la ANTENA STARS în această seară, la ora 19.✌️🎊”, a scris artistul pe Instagram.

Ștefan Bănică jr revine la Antena 1, la X Factor 2025

Într-un decor cu totul şi cu totul nou, absolut spectaculos, concurenţi senzaţionali, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar vor veni în audiţiile noului sezon X Factor, duminică, din 26 ianuarie, de la 20.00, la Antena 1.

Ştefan Bănică jr a mărturisit: „Oamenii sunt impresionați de povești. Sunt impresionați de modul în care un concurent vorbește, cât e de sincer, cât e de disponibil să se joace, să se adapteze, să se pună sub lupă. Sigur că pe mine, ca jurat, mă interesează în primul rând cel care cântă, cel care se poate adapta, cel care are puterea să-și stăpânească emoțiile, ca să mergi cu el în semifinale și mai apoi în finală. Asta cred că e frumusețea concursului, asta mi-a plăcut întotdeauna la X Factor.

Recomandări Despre mitul „conflictului milenar” dintre români și maghiari, cu istoricul Sorin Mitu: „Comparați ce au făcut unii cu ceilalți englezii și irlandezii sau evreii și arabii”

Și faptul că devine un exemplu pentru cei care n-au avut curaj până acum, care s-au îndoit de vârsta lor, de felul cum arată, de ce o să zică familia sau vecinii. Dar când pasiunea e mare și când îți place ceea ce faci, se pot întâmpla minuni. Care nu sunt întâmplătoare. Pentru că eu nu mai cred de mult în întâmplare”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News