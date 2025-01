„Voiam să auziți direct de la mine și să vă povestesc eu toate lucrurile, ca nu cumva să vă lăsați tentați de vreo teorie a conspirației. Am primit enorm de multe mesaje și azi – dimineață am reușit să le citesc pe mare parte dintre ele. (…) Ceea ce vreau să vă spun este că a fost decizia mea să fac acest pas și am luat această decizie strict doar pentru familia mea.

Știu că există o teorie a conspirației pentru că, în general, adevărul pare să fie o sursă fără inspirație pentru noi toți ceilalți. Nu, nu s-a întâmplat absolut nimic. Pur și simplu a fost decizia mea, pe care mă bucur foarte mult că producătorii au înțeles-o și mi-au respectat-o, în același timp”, a declarat Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

„Nu spun că am renunțat definitiv la televiziune, pentru că am auzit și chestia aceasta, că mi-am anunțat retragerea definitiv din televiziune. Problema mea era programul pe care îl aveam seara și care nu îmi permitea, efectiv, să mă văd cu fetele mele decât în weekend și a fost prea puțin”, a mai spus vedeta.

Ce spune Tavi Clonda despre retragerea Gabrielei din televiziune

La scurt timp după anunțul Gabrielei, Tavi Clonda a simțit nevoia să explice publicului motivul din spatele plecării sale din televiziune.

„Am avut emoții așa. Trebuie să apară Gabriela. O să-i fac o surpriză, să marchez momentul, că așa m-a învățat pe mine mama, orice ocazie trebuie marcată. Orice sfârșit are un alt început. I-am comandat ceva, nu i-am mai luat flori, pentru că astăzi a fost ultima ei ediție la Mireasa.

Nu s-a retras de tot din televiziune, vă dați seama, dar momentan are nevoie de o pauză, are nevoie de momente cu fetițele. Pleca în fiecare zi la 5 și venea la 10. Eu le culcam, eu le-am culcat și în seara asta și de-abia dimineața le vedea și este destul de greu atâția ani, deja 7 ani, cât are Victoria. Cam complicat”, a spus Tavi Clonda pe rețelele de socializare.







