Adela Popescu a dat vestea despre revenirea în televiziune, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu fanii, unde a vorbit deschis despre planurile sale profesionale. Soția lui Radu Vâlcan a confirmat că se va întoarce pe micile ecrane imediat ce va primi proiectul potrivit, lăsând să se înțeleagă că nu mai este foarte mult timp până atunci.

Întrebată dacă se gândește la o întoarcere în televiziune, soția lui Radu Vâlcan a răspuns fără ezitare că abia așteaptă.

„Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină!”, a declarat Adela Popescu încrezătoare.

Adela Popescu a explicat recent, de ce ea și Radu Vâlcan au ales să nu posteze imagini cu copiii lor în spațiul public.

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e clasa a II-a, are 8 ani.

Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a mai declarat Adela Popescu.

