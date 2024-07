Într-un interviu acordat pentru WOWnews, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au discutat deschis despre relația lor, viața de familie și fetița lor, Zenaida. Adelina a explicat de ce și-a dorit această ședință foto specială pentru aniversare, subliniind cât de mult își apreciază soțul pentru sprijinul constant pe care i-l oferă.

Cei doi au abordat și subiectul despărțirii, discutând sincer dacă au avut vreodată nevoie de o pauză în relația lor.

„Eu nu cred în pauze. Ar fi foarte greu să luăm o pauză, de la ce? De la viața de familie? De la viața de cuplu? Apoi să ne întoarcem și să continuăm, wow, iubirea vieții mele. Noi nu ne-am pus niciodată problema să se întâmple asta, pentru că nu am avut motive pentru așa ceva. Nu am avut cumpene în relația noastră”, a declarat Adelina Pestrițu.

În timp ce Virgil Șteblea a completat: „Dacă ne despărțim, o facem pentru totdeauna, dacă rămânem împreună, va fi pentru totdeauna.”

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au sărbătorit „nunta de lemn”

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au sărbătorit cu fast aniversarea a cinci ani de la căsătorie, marcând „nunta de lemn” cu o ședință foto specială. Cuplul a ales un decor mirific, plin de flori și lumânări, pentru a sublinia importanța acestui moment în viața lor.

Cât despre ședința foto pe care au făcut-o, Adelina Pestrițu a declarat: „Suntem emoționați. Mă bucur că am reușit să ne organizăm pentru shooting-ul foto, pe care nu l-am avut la data nunții. Eu sper să ajungem la nunta de diamant. Mai rar în zilele noastre, dar situația se prezintă în felul următor. Noi ne-am dorit să facem această ședință foto, pentru a marca momentul, după care am aflat că la 5 ani de la nuntă este ceva oficial, nunta de lemn. Am căutat însemnătatea acestui eveniment și ne-am dat seama că totuși trebuie să dăm mai multă importanță acestui moment. Vom face niște poze, care ne vor însoți toată viața”.

