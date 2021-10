A suferit cumplit după ce a pus punct căsniciei care a durat 22 de ani, însă Anca Țurcașiu a renăscut din propria cenușă. Acum, actrița este fericită și poate spune că sufletul ei s-a vindecat. În vârstă de 51 de ani, ea trăiește acum o nouă viață și este pregătită să lase loc unei noi persoane lângă ea.

Deși a trecut printr-o perioadă grea, Anca Țurcașiu și-a revenit spectaculos și acum pare de neoprit. Încrederea în ea a crescut și crede că merită tot ce este mai bun.

„Suflet vindecat! Ce complicat! Da, am învățat să iert și să merg mai departe! Da, am sufletul liniștit în clipa asta și sunt deschisă cu brațele către cer să aștept tot ce poate să îmi dea Dumnezeu, pentru că merit! Simt că merit!”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Click!.

În ultima perioadă, actrița este mereu cu zâmbetul pe buze, asta pentru că, în sfârșit, este fericită cu adevărat. „Sunt foarte fericită că am început să muncesc, am început să lucrez, că am oameni în jurul meu care simt că mă iubesc și mă apreciază și mă valorifică, fac tot ce pot ca să îi fac fericiți să le transmit tot ce sunt eu pe pământ, iubire!”, a mai spus ea pentru sursa mai sus menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cum se înțelege Anca Țurcașiu cu fiul ei

Actrița și fostul ei soț au împreună un băiat pe nume Radu, în vârstă de 22 de ani. Anca Țurcașiu își iubește fiul nespus și au o relație foarte apropiată. Ea este alături de fiul ei de fiecare dată când acesta are nevoie.

„Radu e un copil minunat, avem o relație foarte frumoasă, minunată, foarte apropiată, el e foarte sensibil, foarte sentimental, și ne facem bine unul celuilalt, oricât de mult putem, în fiecare zi”, a declarat Anca Țurcașiu.

Deși ar vrea să nu aibă niciu regret, ea se gândește cu părere de rău că a avut prea multă încredere în oamenii din jurul ei, iar aceștia au dezamăgit-o de multe ori. Anca Țurcașiu a învățat ceva din experiențele prin care a trecut și este mai atentă la cei pe care îi alege să facă parte din viața sa.

„E bine să nu ai regrete, trăiesc azi, acum, aici! Dar poate că am un regret, că am avut încredere prea mare în oameni. Sunt destul de atentă astăzi și circumspectă și am învățat să mă valorizez și să mă pun pe mine pe primul plan și să mă iubesc foarte mult, să îmi ofer bucurie în fiecare zi”, a spus actrița pentru Click!.

