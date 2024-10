„Îmi amintesc exact cum l-am cunoscut, desigur. Foarte pe scurt va spun câte ceva despre noi. Eram doi copii, practic. După proba de sport de la bac, am fugit repede la un job de sampling, făceam promoție la ceva. Lucram. Și George a trecut întâmplător pe lângă standul meu, o dată și încă o dată și încă o dată.

Nu știu exact ce anume îi atrăsese atenția, eu eram destul de obosită, imediat după Bac, cu șapca pe cap. Mi s-a părut enervant și l-am fugărit.

A fost amuzant. În anul următor s-a întâmplat să ne revedem fugitiv de 3-4 ori în locuri și situații diferite. El avea un zâmbet foarte larg de fiecare dată, ca și cum abia aștepta să mă vadă. Mie îmi venea să o iau la fugă, nu știam exact cum ar trebui să reacționez. Mi se părea ciudat ca cineva să zâmbească așa de larg de fiecare dată când mă vede.

După un an i-am dat și numărul de telefon, iar după încă jumătate de an am acceptat, cu greu, să ieșim la o întâlnire, în față Bisericii de la Răzoare. Din seara aceea am rămas nedespărțiți până astăzi”, a povestit Andreea, pentru Fanatik.

De-a lungul carierei de fotbalist, George a fost asaltat de admiratoare de nenumărate ori, însă Andreea nu a fost geloasă niciodată. Ea a povestit o întâmplare mai puțin obișnuită, dintr-un restaurant.

„Nu am fost niciodată geloasă. Deși, la început au mai fost momente când diferite fete îl așteptau la gardul stadionului ca să vorbească cu el, să primească atenția lui și mai mult decât atât. Dar de foarte puține ori. Asta în România. Odată eram amândoi la un restaurant împreună, la cină. A venit o fată care mi-a spus «Scuzeee» și, până să îmi dau seama ce se întâmplă, l-a și pupat. Apoi a fugit. Nu am apucat să reacționăm niciunul.

În perioada Ajax nu s-a întâmplat nimic, toată lumea era foarte serioasă, profesionistă. O olandeză nu ar face așa ceva, la ce self-esteem au și la cum sunt formate să se concentreze pe ele însele. Mi-ar plăcea să fie și în România așa din punctul ăsta de vedere. Fetele să își cunoască adevărata valoare și să își ofere singure atenția de care au nevoie. Să pună toată energia în devenirea lor, să nu își risipească esența. Ar merita, avem fete extraordinare”, a mai povestit Andreea.

Secretul căsniciei de 21 de ani

După 21 de ani de căsnicie, Andreea dezvăluie care este secretul lor și cât contează pentru partener să simtă că are spațiu și timp doar pentru el.

„Secretul nostru este simplu de tot. Căutarea unei vieți liniștite, odihnitoare, răbdarea de a-l cunoaște și vedea pe celălalt așa cum este el. Disponibilitatea afectivă, dar și de muncă efectiv, sub toate formele ei, alegerea cu grijă a prietenilor și a modului de petrecere a timpului liber. Valorile creștine și ajutorul reciproc pe toate planurile.

Faptul că eu am înțeles să îi dau spațiu și timp pentru desfășurarea carierei și am așteptat să «îmi vină rândul», pregătindu-mă și formându-mă în tot acest răstimp, a contribuit de asemenea. Natura lui bună, blândă, cuminte. Lipsa viciilor și curiozitatea de a cunoaște natura și lumea în profunzimea ei. Nu e deloc complicat”, a mai adăugat soția lui George Ogăraru.

