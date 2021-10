Andrei Aradits și Andreea au găsit calea pentru a avea o relație sănătoasă și să funcționeze atât de bine. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc, iar împreună au un băiat, Eric, în vârstă de 16 ani.

Actorul din serialul românesc „VLAD”, difuzat pe PRO TV, a povestit într-un interviu cum reușește să facă față tuturor obstacolelor care apar în căsnicie. Andrei Aradits și soția sa au comunicat întotdeauna și au găsit o cale de a face ca relația lor să reziste, indiferent de piedici.

„La un moment dat, am făcut un pact: uite, avem o casă. Fundația e bună. Poate în timp o să crape pereții, o să se strice acoperișul. Zugrăvim. Reparăm. Dar nu dărâmăm casa. În momentele alea de scandal nu dinamităm. Eliminăm din discuție posibilitatea asta. Eu nu-mi iau valiza și plec, tu nu te muți la taică-tău, nu divorțăm. Pur și simplu nu pronunțăm cuvinte în sensul ăsta. Atunci nu ne rămâne decât posibilitatea să ne cerem iertare și să găsim cale de funcționare. Dacă într-un cuplu cineva are în cap bagajul făcut deja, atunci în perioada de criză va face un gest definitiv. Și apoi nu mai e cale de întoarcere. Nu e o treabă religioasă această credință, pur și simplu e o chestiune de cuvânt.

Asta cred că reprezintă căsătoria. Am promis”, a declarat Andrei Aradits pentru VIVA!.

S-au căsătorit în doar câteva zile

În același interviu, Andrei Aradits a povestit cum și-a cerut soția în căsătorie. Cei doi au avut o nuntă atipică și au planificat totul în doar câteva zile. Pozele de la biserică le-au fost făcute de un prieten care tocmai își descoperise pasiunea pentru fotografie, iar nunta a avut loc la un renumit fast-food.

„Tocmai ce se căsătoreau niște cunoștințe. Eram în bucătărie și-i bârfeam. Ne minunam de ce fel de tămbălău sunt oamenii capabili la asemenea evenimente – restaurant, invitații, formație, rochie, flori, nași, meniu… tot haosul care preschimbă sensul profund al evenimentului dintr-o promisiune, un jurământ, într-o zdrăngăneală petrecăreață costisitoare, obositoare și vulgară. Și cred că eu am zis: «Ce tare ar fi să ne facem nunta… la Mac!». Și ea s-a uitat la mine și a zis: «Hai!». Era miercuri, sâmbătă ne-am căsătorit”, a mai spus actorul din serialul „VLAD”.

