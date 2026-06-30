Creșterea prețurilor la benzină și motorină este strâns legată de tensiunile dintre Statele Unite și Iran, după ce discuțiile asupra situației din Strâmtoarea Ormuz continuă, exporturile de petrol fiind în continuare problematice din punct de vedere logistic.

În urma unui armistițiu, prețul petrolului a scăzut pentru scurt timp, dar costurile au revenit apoi pe o pantă ascendentă, spre nemulțumirea generală a șoferilor, relatează Autoplus.fr.

O soluție simplă pentru economisirea carburantului

În contextul acestor scumpiri, mulți șoferi caută soluții pentru a reduce consumul de combustibil. Una dintre cele mai eficiente metode ar putea fi utilizarea unei funcții din Google Maps, și anume „prioritizează rutele economice din punct de vedere al consumului de combustibil”.

Această opțiune, disponibilă direct în aplicație, poate face diferența între un drum costisitor și unul mai economic, fără a sacrifica prea mult timp.

„Am descoperit această funcție întâmplător și am început să o folosesc zilnic. Am observat imediat economii la consumul de combustibil”, a declarat un utilizator al aplicației pentru sursa citată.

Cum funcționează prioritizarea rutelor economice

Google Maps nu mai ia în calcul doar durata călătoriei atunci când îți sugerează un traseu. Cu această funcție activată, aplicația compară mai multe rute posibile în funcție de impactul lor energetic.

Rutele care implică un consum mai mic de carburant sunt marcate cu o frunză verde, simbolizând opțiunea ecologică. Aplicația analizează factori precum densitatea traficului, topografia traseului și variațiile de viteză, inclusiv opririle și pornirile frecvente care cresc consumul de carburant.

De asemenea, Google Maps adaptează recomandările în funcție de tipul vehiculului: fie că ai o mașină electrică, diesel sau pe benzină, aplicația îți va oferi cele mai eficiente opțiuni pentru deplasare.

Cum activezi opțiunea de economisire a combustibilului

Activarea funcției este simplă. Deschide aplicația Google Maps, accesează profilul tău, apoi intră în setări. Din secțiunea „setări de navigare” selectează opțiunea „prioritizează rutele economice”.

Odată configurată, aplicația va aplica automat acest filtru la calcularea rutelor tale zilnice. Este important de reținut că o rută mai lungă, dar fără opriri frecvente și trafic intens, poate reduce semnificativ consumul de combustibil.

De aceea, câteva minute în plus pe drum pot însemna economii considerabile la pompă. Într-o perioadă în care fiecare litru de combustibil contează, astfel de soluții pot face diferența.

În plus, utilizarea funcțiilor Google Maps poate contribui nu doar la economii financiare, ci și la protecția mediului prin reducerea emisiilor de carbon.

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