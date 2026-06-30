În unele dintre acestea, cei doi au fost nevoiți să joace și unele scene romantice, iar audiențele pe care le aveau telenovelele românești la acea vreme făceau în așa fel încât Lucian Viziru și Nicoleta Luciu să fie mereu în centrul atenției.

Recent, invitat în emisiunea lui Dan Capatos de la Cancan, Lucian Viziru și-a amintit că, după ce a filmat secvențe de amor alături de Nicoleta Luciu în serialul „Lacrimi de iubire”, poliția îl oprea în trafic să îl întrebe dacă a fost ceva real sau totul a fost doar scenariu.

„M-a oprit poliția. Dau geamul jos și domnul polițist mă întreabă: «Lucian, ai făcut tu ceva cu Nicoleta Luciu?». Zic: «Mamă, ce m-ai speriat! Lasă-mă în pace»! Atâta m-a întrebat și m-a lăsat să plec”, a spus Lucian Viziru în fața lui Dan Capatos.

Mai mult decât atât, artistul a descris și cum s-a desfășurat scena, ce dialog a purtat cu Ruxandra Ion și la ce s-a gândit în timp ce filma alături de Nicoleta Luciu.

„Am avut și scene de cuplu. Pentru mine a fost o experiență traumatizantă. Fiind primul serial, nu știam cum să joc asemenea secvențe. M-au întrebat dacă aș avea ceva împotrivă să joc fără chiloți. Am zis pas. În niciun caz! Mai mult decât atât, îmi luasem trei perechi de chiloți pe mine. Nu exagerez deloc! M-am dus la Ruxandra Ion și i-am zis: «Dacă eu o să am erecție, aia e». Nu avea nicio legătură cu subiectul. Ea mi-a răspuns simplu: «Dacă o să ai erecție, te bat»!

Trebuia să stau să mă gândesc la războiul din Golf, la cel din Vietnam, la tot felul de imagini… Nicoleta Luciu era topless și nu era simplu. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș face în așa fel încât secvența să pară naturală. Din păcate, a ieșit rău! Foarte rău”, a încheiat Lucian Viziru.

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În urmă cu mai mulți ani, fiind invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, vedeta dezvăluia și ce gânduri a avut cu o seară înainte de a filma alături de Nicoleta Luciu.

„Apropo de prima secvență cu Nicoleta Luciu, mă gândeam cu o seară înainte: «Bă, să îmi bag picioarele… Ce mă fac?». Nici nu știam cum să joc așa ceva. Am fost întrebat dacă aș avea ceva împotrivă dacă mi-aș da jos inclusiv chiloții. «Ce? Ești nebun!», i-am zis lui Iura Luncașu. Încercam să nu îi ating limba, ca să nu se ducă creierul meu către zona aia… M-am gândit la Palestina! Dacă te uiți la secvența aia, zici că suntem doi handicapați care trebuie să stea lipiți și să facă ceva cu gura deschisă, atâta tot.

Câteva zile mai târziu, după ce s-a difuzat secvența, mergeam spre Buftea, ascultam în mașină PRO FM, interviu cu Nicoleta Luciu. DJ-ul o întreabă: «Cum o are Viziru? I s-a sculat?». La care ea zice: «Nu i s-a sculat nimic, cred că e homosexual»! Am ajuns la Buftea, era la machiaj. Mi-a spus la câteva luni după: «Nu mi-ai dat și tu un telefon, nu m-ai invitat nicăieri, tot așteptam să faci o mișcare. Na, poftim! Ți-am făcut-o acum»”, afirma Lucian Viziru în trecut.

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