Pentru Miruna, apariția la TV a reprezentat o premieră. Tânăra a rupt tăcerea și a oferit primele dezvăluiri despre modul în care ea și Mario Fresh au ajuns să formeze un cuplu și cum a evoluat legătura dintre ei. Cei doi și-au asumat relația în primăvara lui 2025.

Iubita lui Mario Fresh: „Totul a fost natural”

Conform declarațiilor făcute în platoul emisiunii, cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei persoane dragi amândurora. O prietenă comună a fost cea care a facilitat întâlnirea și i-a adus în același loc, moment în care chimia dintre ei a fost instantanee.

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„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea ne-a adus cumva în același loc”, a explicat Miruna Gavrilă.

Deși povestea lor a avansat într-un ritm alert după acea primă interacțiune, tânăra a subliniat că nimic nu a fost forțat. Conexiunea dintre ei a fost atât de puternică, încât au simțit din primele clipe o familiaritate rar întâlnită.

„Ne-am mișcat destul de repede. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. Totul a fost natural”, a mai adăugat ea.

Cu ce se ocupă Miruna Gavrilă

Pe lângă detaliile din culisele relației cu artistul, partenera lui Mario Fresh a vorbit și despre realizările sale profesionale. Dincolo de viața personală, tânăra este extrem de dedicată carierei sale din domeniul medical. „Eu am terminat Facultatea de Medicină, iar acum profesez în domeniu. Sunt medic stomatolog generalist”, a concluzionat Miruna, oferind publicului o imagine clară asupra vieții sale din spatele reflectoarelor

Marrio Freh și Alexia Eram, fiica Andreei Esca, au format timp de 8 ani unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. Cei doi s-au despărțit în toamna anului 2024.

„Eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment. Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie”, spunea artistul la acea vreme.

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