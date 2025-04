Deoarece și-au început relația când încă erau căsătoriți cu alți parteneri, Antonia și Alex Velea nu au scăpat de gurile rele, iar o parte a publicului i-a pus la zid inițial. Acum, ei doi au parte de foarte mulți fani, însă nu au scăpat nici de cârcotașii care nu le dau pace.

Ce se întâmplă când Antonia și Alex Velea au discuții în contradictoriu

Într-un interviu pe care l-a acordat recent în Fanatik, Antonia a vorbit despre relația ei cu Alex Velea, dezvăluind cine cedează primul după o discuție pe care o au în contradictoriu.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții”, a spus cântăreața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Întrebată cum reușește să facă față de fiecare dată hate-ului primit, partenera lui Alex Velea a afirmat că are și momente în care clachează.

Recomandări Ce taxe vor crește după alegeri. Primele luate în vizor: TVA de 21% și impozit pe venit de 12%. Analist: „E mai rău ca în 2010”

„Nu mereu a fost ușor și nu mereu simt că am reușit să fac față. Am avut momente în care am clacat, am plâns, m-am simțit neîndreptățită. Dar cu trecerea timpului, am învățat să mă concentrez pe ceea ce contează cu adevărat: familia mea, cercul meu apropiat, cariera mea. E clar că nu pot mulțumi pe toată lumea și nici nu ar trebui să fie asta o preocupare, prin urmare, nici hate-ul nu aș dori să îl mai iau asupra mea”, a adăugat Antonia.

Artista nu mai are voie să facă niciun copil

În urmă cu aproximativ o lună, când au fost invitați la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, emisiune pe care Selly o realizează pe canalul lui de YouTube, Antonia și Alex Velea au vorbit și despre un aspect mai puțin plăcut din viața lor: acela că artista nu mai are voie să facă niciun copil!

„Eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”, a spus la acea vreme Antonia.

Istorii electorale În ce parlament medieval european votul unui singur membru putea bloca o decizie luată de majoritate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este singurul președinte din istoria SUA care a ajuns în funcția supremă fără să fi fost ales nici ca președinte, nici ca vicepreședinte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce consta votul cenzitar în Europa secolelor XVIII-XIX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este țara cu cei mai puțini locuitori care organizează alegeri democratice? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Existau proceduri electorale pentru poziții religioase în vechiul Egipt? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News