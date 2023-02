După divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican a suferit enorm și a ales să se mute cu cei doi copii ai săi în Statele Unite ale Americii, unde și-a dorit să înceapă o viață nouă. Ea s-a recăsătorit în vara anului 2021 cu Claude Senhoreti, un cunoscut pilot de curse din SUA. Alina Vidican și-a cunoscut soțul atunci când a mers să își achiziționeze un Ferrari, în valoare de 200.000 de euro.

În anul 2016, Alina Vidican și Cristi Borcea au divorțat. Fostul fotomodel și-a refăcut viața la Miami, lângă milionarul brazilian. Claude Senhoreti a divorțat în anul 2020, când a pus capăt unei căsnicii de 7 ani.

Recent, pe rețelele de socializare, pilotul de curse a postat un mesaj în care are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale. Claude Senhoreti anunța că relația lui cu Alina Vidican nu este numai lapte și miere, însă cel mai important este că se iubesc și se respectă reciproc.

„Căutam o poză să o postez, însă am dat peste acest video. Am simțit să împărtășesc cu voi puțin mai mult din cea mai importantă zi din viața mea și să vă arăt mai multe despre legătura noastră și despre familia noastră. Mă consider un bărbat binecuvântat. Dumnezeu este atât de bun cu mine şi mi-a dat mai mult decât am cerut vreodată. Am o familie frumoasă, cu copii grozavi și o soţie uimitoare care, dacă crezi că este frumoasă la exterior, este de trei ori mai frumoasă la interior.

Nu am și nu trăiesc viața perfectă. Sunt om, sunt o persoană normală ca tine și ca alții. Sunt doar diferit. Văd lucruri pozitive în orice și mă trezesc în fiecare dimineață cu speranță, speranță care mă motivează să continui să înot «cu capul deasupra apei», să încerc din nou și din nou.

Relaţia mea cu ea este normală. Avem urcușuri și coborâșuri, ca oricare alţii, dar noi învăţăm cum să fim unul lângă altul. Ne respectăm unul pe celălalt și mulțumesc lui Dumnezeu că funcționează foarte bine”, a dezvăluit Claude Senhoreti pe contul său de Instagram.

Soțul Alinei Vidican are mari așteptări de la acest an. El mărturisește că relația cu copiii este una foarte bună, însă își dorește să fie un tată și mai bun pentru ei.

„Cu copiii mei am o relație foarte bună și împreună luptăm, iubim și învățăm cum să ne înțelegem. Sunt foarte mândru de ei și recunoscător pentru tot. Anul 2023 va fi plin de speranțe, visuri și îmi doresc să fiu un soț mai bun, un tată mai bun, un prieten mai bun, un om de afaceri mai bun și un șofer mai bun”.

Alina Vidican, despre relația cu Claude Senhoreti

De când a divorțat de Cristi Borcea și s-a stabilit în America împreună cu copiii lor, Alina Vidican nu a mai apărut în spațiul public, nu a mai oferit interviuri și nici nu a mai apărut la televizor, până de curând. S-a căsătorit cu milionarul brazilian și împreună au făcut declarații în emisiunea lui Cătălin Măruță în urmă cu mai bine de un an. Ea a povestit cum s-au cunoscut.

„În urmă cu patru ani, ne-am cunoscut la o petrecere. Am fost invitați la același eveniment și așa s-a întâmplat. (…) Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”.

Și Claude Senhoreti a făcut dezvăluiri despre soție, despre mașina de jumătate de milion de euro pe care i-a făcut-o cadou la nuntă. „Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie. (…)

Darul meu pentru ea a fost o surpriză, ei îi plăceau foarte mult mașinile și faptul că am putut să îi fac un astfel de cadou m-a făcut fericit, da, este vorba de un Lamborghini alb”, a povestit el la PRO TV.

