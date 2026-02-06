După ce s-a aflat că Știrile ProTV lansează un nou jurnal de weekend, difuzat de la ora 13.00 și prezentat de Roxana Hulpe și Cosmin Stan, una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului a venit cu detalii suplimentare.

Corina Caragea, implicată în schimbările de la Știrile PRO TV

Corina Caragea a anunțat public faptul că va avea, la rândul ei, o apariție în acest nou format, fiind pentru prima dată când va prezenta știrile sportive la această oră. Prezentatoarea a transmis mesajul direct pe rețelele de socializare, unde a explicat ce urmează să se întâmple în grila de weekend.

„Un nou jurnal intră în teren în acest weekend. Pentru pentru prima dată, voi prezenta știrile din sport la ora 13.00. Așadar, vă aștept și în weekend: dimineață, la prânz și seara!”, a anunțat Corina Caragea.

Astfel, telespectatorii PRO TV vor putea urmări știrile sportive prezentate de Corina Caragea nu doar în edițiile consacrate, ci și la prânz, în noul jurnal de weekend.

Schimbări la PRO TV

Cătălin Măruță prezintă pentru ultima dată emisiunea „La Măruță” pe 6 februarie 2026, după care show-ul de la prânz dispare de la PRO TV, urmând să fie înlocuit cu două seriale turcești și cu „Lecții de viață”, între orele 14.00 și 17.00.

Cu doar câteva ore înainte ca emisiunea lui Cătălin Măruță să ajungă la final, postul din Pache Protopopescu a făcut un anunț chiar în show-ul „La Măruță”, acolo unde s-a vorbit despre ce se va întâmpla cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan începând cu weekendul 7-8 februarie 2026.

Mai exact, la aproximativ 24 de ore după ce emisiunea „La Măruță” iese din grila de programe, PRO TV va introduce pe post un jurnal de știri de prânz, care poate fi văzut în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 13.00. Prezentatori ai jurnalului de știri din weekend de la ora 13.00 vor fi, prin rotație, Roxana Hulpe și Cosmin Stan.

„Trăim într-o perioadă în care informația vine peste noi din toate direcțiile, într-un ritm amețitor, iar adevărul devine tot mai greu de distins. Tocmai de aceea, știrile au astăzi o misiune esențială: să aducă rigoare, context și claritate.

Noul jurnal Știrile PROTV de la ora 13.00 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care va surprinde realitatea în desfășurare, de la eveniment la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare.

Mă bucur foarte tare că după 5 ani în care am prezentat matinalul Știrile matinale matinale de weekend la PRO TV, de sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz vom avea program de știri. De la ora 13.00 sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend, colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineața în weekend”, a declarat Roxana Hulpe.

