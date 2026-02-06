Cu doar câteva ore înainte ca emisiunea lui Cătălin Măruță să ajungă la final, postul din Pache Protopopescu a făcut un anunț chiar în show-ul „La Măruță”, acolo unde s-a vorbit despre ce se va întâmpla cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan începând cu weekendul 7-8 februarie 2026.

Mai exact, la aproximativ 24 de ore după ce emisiunea „La Măruță” iese din grila de programe, PRO TV va introduce pe post un jurnal de știri de prânz, care poate fi văzut în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 13.00.

Prezentatori ai jurnalului de știri din weekend de la ora 13.00 vor fi, prin rotație, Roxana Hulpe și Cosmin Stan.

„Este un jurnal dinamic, extrem de viu. Colegii mei din redacție, reporterii, vor fi pe teren. Vom acoperi toate evenimentele, inclusiv zona de cultură. Vom avea foarte multe subiecte în această direcție. Suntem efectiv loviți din toate părțile de informații și cred că rolul programelor de știri este esențial. E nevoie de mai multe știri și de știri în care să crezi.

De sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz. De la ora 13:00, sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineții în weekend””, a spus Roxana Hulpe în direct în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Astfel, Roxana Hulpe și Cosmin Stan vor prezenta în continuare jurnalul de știri de dimineață din weekend, dar vor avea și un nou job: jurnalul de la ora 13.00, de sâmbătă și duminică, pe care îl vor prezenta prin rotație, câte un weekend fiecare.

Noul jurnal de știri intră în grila PRO TV la aproximativ 24 de ore după ce emisiunea „La Măruță” și prezentatorul ei, Cătălin Măruță, dispar din grila de programe a postului din Pache Protopopescu.

