În aprilie s-a aflat că artistul CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie. Chiar ei au făcut anunțul, într-o postare pe rețelele de socializare. „Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună.

După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei (n.r. – fiica lor)”. După despărțire, Elena s-a mutat cu fiica Alessia, iar artistul a rămas în vechea lor locuință.

CRBL despre Alessia: „Acum că vine vacanța, pot să o mai iau cu mine pe la concerte”

Întrebat acum cum se înțelege cu fiica lui, CRBL a explicat că plănuiește un moment special alături de ea, se pare că Alessia ar putea urca curând pe scenă alături de el. „Suntem în categoria working progress și e posibil. Chiar acum e în derulare un moment în care ar trebui să apară și ea, dar să vedem cu școala și cu filmările dacă ne sincronizăm, dacă nu, mai amânăm”, a zis artistul, care a recunoscut că nu își vede zilnic fiica.

În weekend petrece timp cu Alessia, însă speră că lucrurile se vor schimba, căci adolescenta intră în vacanță și va avea mai mult timp liber. „Vorbim zilnic evident despre toate întâmplările de la școală și nu numai, iar cu văzutul mai pe weekend, pentru că în timpul săptămânii are școală, după școală are canto, are dans, e mai complicat.

Acum, că vine vacanța, pot să o mai iau cu mine pe la concerte. Îi place foarte mult să stea în backstage, să vadă cum se întâmplă, cum se face, că are și lumea de dincolo de scenă”, a mai zis CRBL pentru Ciao.

„Vara asta o să fiu și pe la festivaluri, o să fiu și alături de Smiley”

În ceea ce privește cariera sa profesională, CRBL anunță multe surprize, chiar și piesă nouă. Va merge și la festivalurile de muzică, va urca și pe scenă alături de Smiley, bunul său prieten și coleg în trupa Simplu. „Vara asta este vara în care CRBL în sfârșit ajunge din nou în urechea oamenilor, adică am muncit pentru treaba asta, de doi ani de zile tot muncesc până să-mi găsesc felul, traiectoria muzicală.

Vara asta o să fiu și pe la festivaluri, o să fiu și alături de Smiley, o să mergem la Costinești la Beach, Please!, o să fim și la Untold. O să fiu și pe la concerte, evident, urmează să lansez piesa mult așteptată. Piesa e «Cerul e albastru, iarba-i verde».

Sper să îi spunem așa, e cam lung titlul, dar ar mai fi o variantă să îi spunem «Suntem rachete». Vedem cum o să o decidem. Este o piesă pentru dans, pentru oameni, pentru bună dispoziție exact ca mine. Știi cum e, dau din starea mea de bine la toată lumea!”, a încheiat el.

