Întrebat cum îmbină partea profesională cu cea de familie, având în vedere că cei doi lucrează împreună, Florin Dumitrescu este sincer și spune că are o relație perfectă cu Cristina.

„Depinde foarte mult și de oamenii din cuplu. Eu nu am nimic de ascuns față de Cristina. Și nici Cristina nu are nimic de ascuns față de mine, faptul că avem puterea să construim împreună ceva pentru familia noastră și pentru copiii noștri, eu cred că e mai puternic decât să muncim fiecare separat. Și chiar funcționăm bine așa”, a declarat Florin Dumitrescu pentru Click.

Vara aceasta, Florin Dumitrescu și familia lui au petrecut vacanța în Grecia și Spania. El a mărturisit că și-ar dori foarte mult să facă vacanța în România, însă sunt lucruri care îl dezamăgesc.

„Am fost în Grecia și Spania, a fost senzațional. Sincer, am observat acum că e o chestie din asta: mergeți în vacanță în România. Sunt de acord.

Vreau să-mi fac vacanțele în România. Chiar îmi doresc. Doar că mi-aș dori foarte mult atunci când merg la mare la noi, nu aș avea o problemă atât de mare cu algele. În schimb am o mare problemă că la fiecare plajă muzica e diferită și dată la maximum.

Am plătit pe șezlonguri în Vama Veche 350-400 de lei și am zis, stai puțin, aș vrea să-mi fac vacanțele în România aș vrea să susțin turismul românesc, dar n-aș vrea să fiu luat de prost. Și atunci, cât aș cheltui pe o săptămână la Mamaia, cheltui în trei săptămâni în Grecia sau o lună în Spania. Spania e mai ieftină decât Grecia.

Nouă ne place foarte mult să mergem și cu fetele și atunci nu căutăm să fugim de acasă, nu căutăm escapade”, a mai mărturisit Florin Dumitrescu.