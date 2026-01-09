Georgiana Lobonț a împărtășit pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care vorbește despre iubirea lor, despre visurile comune și despre alegerile care le-au schimbat destinul:

Georgiana Lobonț, mesaj sincer despre căsnicia ei

„Anul acesta, în martie, împlinim 10 ani de când suntem căsătoriți și vreo 12 ani de relație… de când mi-a intrat Rareș în suflet, adică din clasa a 9-a. Un băiat hotărât, inteligent și foarte asumat, care și-a dorit o familie. M-a găsit pe mine, care îmi doream același lucru…

Drumurile noastre credeam că vor fi profesional diferite, pentru că el studia medicina, iar eu dreptul. Visam că voi ajunge judecător, iar el stomatolog, până într-o zi când ne-am hotărât că pasiunea noastră pentru muzică este mai importantă, ne face fericiți și ne ține împreună.

Din ziua aceea, destinul nostru s-a schimbat, și cu încredere în visul nostru și în Dumnezeu, am luat același drum, în ciuda sfaturilor celor care nu credeau că vom reuși. Astăzi, ne bucurăm de tot ce avem! Trăim mai mult decât am visat și pentru asta Îi mulțumim Lui Dumnezeu! 🙏❤️”

Mesajul Georgianei Lobonț oferă o imagine sinceră asupra relației lor, bazată pe respect, iubire și sprijin reciproc. Cei doi soți au decis să urmeze muzica, în ciuda carierelor „tradiționale” pe care le planificaseră inițial, ea în drept, el în medicină, și au construit împreună o viață fericită, dedicată familiei și pasiunilor lor.

Minciuna că divorțează

În 2023 s-a aflat că Georgiana Lobonț divorțează. Aflați împreună în vacanță în Maldive, soțul ei a dat o declarație oficială în care a anunțat separarea. „Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a spus soțul Georgianei Lobonț pentru Spynews.ro. Mai târziu, totul s-a dovedit a fi o minciună, cei doi au în continuare o căsnicie fericită alături de cei doi copii ai lor.

Ulterior, invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Georgiana Lobonț a fost întrebată despre presupusul divorț. Întrebată de către Denise Rifai dacă a meritat să mintă că divorțează, Georgiana Lobonț a răspuns: „În primul rând, nu a fost o regie.

Soţul meu era într-o stare distractivă şi relaxantă, eram în vacanţă. Era normal că după 3-4 pahare sau cât o fi băut el la bar cu prietenii să se distreze şi să ia lucrurile altfel. Supărarea mea a fost alta: faptul că lucrurile erau bune şi niciodată nu m-am gândit să divorţez, nu de asta m-am căsătorit.

Pentru mine căsătoria este sfântă, sunt o familistă convinsă, am coloană vertebrală. În cel mai rău caz aş încerca să îmi aduc toate lucrurile la mal şi să fac ceva bun din ceva rău, nu ar renunţa pentru nimic în lume la familie”.

