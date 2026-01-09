Cuprins:
Georgiana Lobonț a împărtășit pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care vorbește despre iubirea lor, despre visurile comune și despre alegerile care le-au schimbat destinul:
Georgiana Lobonț, mesaj sincer despre căsnicia ei
„Anul acesta, în martie, împlinim 10 ani de când suntem căsătoriți și vreo 12 ani de relație… de când mi-a intrat Rareș în suflet, adică din clasa a 9-a. Un băiat hotărât, inteligent și foarte asumat, care și-a dorit o familie. M-a găsit pe mine, care îmi doream același lucru…
Drumurile noastre credeam că vor fi profesional diferite, pentru că el studia medicina, iar eu dreptul. Visam că voi ajunge judecător, iar el stomatolog, până într-o zi când ne-am hotărât că pasiunea noastră pentru muzică este mai importantă, ne face fericiți și ne ține împreună.
Din ziua aceea, destinul nostru s-a schimbat, și cu încredere în visul nostru și în Dumnezeu, am luat același drum, în ciuda sfaturilor celor care nu credeau că vom reuși. Astăzi, ne bucurăm de tot ce avem! Trăim mai mult decât am visat și pentru asta Îi mulțumim Lui Dumnezeu! 🙏❤️"
Mesajul Georgianei Lobonț oferă o imagine sinceră asupra relației lor, bazată pe respect, iubire și sprijin reciproc. Cei doi soți au decis să urmeze muzica, în ciuda carierelor „tradiționale” pe care le planificaseră inițial, ea în drept, el în medicină, și au construit împreună o viață fericită, dedicată familiei și pasiunilor lor.
Minciuna că divorțează
Pentru mine căsătoria este sfântă, sunt o familistă convinsă, am coloană vertebrală. În cel mai rău caz aş încerca să îmi aduc toate lucrurile la mal şi să fac ceva bun din ceva rău, nu ar renunţa pentru nimic în lume la familie”.
