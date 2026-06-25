Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbizul românesc. Împreună de aproape două decenii și căsătoriți din 2012, cei doi au construit o familie frumoasă alături de cei doi copii ai lor, Antonia și Eduard Mikael.

Giulia Anghelescu a recunoscut că a uitat de aniversarea relației sale cu Vlad Huidu, însă, spune că nici soțul ei nu și-a amintit, mama vedetei fiind cea care a salvat „problema”.

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„Nu doar eu am uitat, și Papu a uitat. A fost o perioadă foarte stresantă. El și-a amintit cu ajutorul mamei mele, să ne înțelegem. În ziua respectivă, el a vorbit cu mama la telefon, mama i-a zis: «La mulți ani, să fiți fericiți, să vă iubiți», iar apoi el a încercat-o cu mine, să vadă dacă îmi amintesc sau nu. Nu mi-am amintit, dar e ok”, a declarat Giulia Anghelescu pentru Spynews.ro.

„Noi oricum mai sărbătorim și pe 8 iulie, pentru că atunci am făcut cununia religioasă, și mai sărbătorim și în august 19 ani de relație, deci pot să mă revanșez și cred că el va uita”, a mai spus artista.

Farsa pe care Vlad Huidu i-a făcut-o soției lui

Giulia Anghelescu a povestit, amuzată, una dintre farsele puse la cale de Vlad Huidu,„La un moment dat, m-am gândit că s-a stricat portbagajul și de asta se tot deschide. Afară ploua, iar Vlad nu a avut cum să filmeze neapărat dintr-un unghi din care să mi se vadă și reacțiile, că eu tot făceam, mă enervam, era foarte târziu, întârziam la o întâlnire.

Soțul meu e foarte funny, nu se poate abține. După 19 ani de relație trebuie să mai facem și din astea”, a mai adăugat Giulia.

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