După ce Gina Pistol a rămas însărcinată, Irina Fodor a fost cea care a înlocuit-o la „Asia Express”, care acum se va numi „America Express”. Prezentatoarea este foarte încântată de proiectul în care este implicată și așteaptă cu mari emoții să înceapă filmările.

„Dragilor, atât am să vă spun: Mexic, Guatemala, Columbia!🎊🎉

Asia Express devine America Express, iar anul acesta o să străbatem peste 7000 de kilometri, prin trei țări exotice, pline de culoare, care le vor oferi celor 9 echipe de concurenți aventura vieții lor, fără urmă de îndoială! ❤️

Am așa niște emoții, de nici nu pot să vă descriu, mai ales că au mai rămas doar câteva zile până la plecare și nici nu știu ce să fac mai întâi.😬 Drumul Aurului ne așteaptă să-i descoperim comorile!”, a transmis Irina Fodor imediat după ce a fost anunțat că cel mai așteptat show de televiziune revine la Antena 1.

Vedeta numără zilele până când va începe filmările, astfel că vrea să fie pregătită din toate punctele de vedere pentru a apărea pe micul ecran. Irina Fodor a făcut chiar și un curs de automachiaj înainte de a pleca, pentru a se asigura că machiajul ei va fi unul impecabil.

„Mă pregătesc intens pentru plecarea în America Express, am început deja să îmi fac bagajul, să mai rezolv din sarcinile casei pe termen lung și am mers și la un curs de automachiaj, ca să mă ajute @intzu_makeup cu mici trucuri, căci, la fel ca și anul trecut, în proiectul acesta mă machiez singură și trebuie să fiu foarte organizată și să îmi mearga mânuțele repede, pentru că, așa cum știți, cursa începe foooarte devreme. Asta mi-a ieșit, sper să nu uit până plec, că mai am multe de pus în ordine.😁😅”, a spus prezentatoarea de la „America Express”.

Recomandări Nu doar o poziție strategică. De ce a ajuns Insula Șerpilor ținta unei lupte aprige între Rusia și Ucraina

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Asia Express” devine „America Express”

Cel mai dur reality show din România ajunge în cel de-al cincilea sezon pe un alt continent. Asia Express se transformă în America Express. Drumul Aurului va duce 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri. După varianta italiană, Antena 1 este a doua televiziune din lume care pornește pe acest traseu. Vedetele noului sezon pornesc pe urmele conquistadorilor și urmează să descopere culorile și condimentele din Mexic, să exploreze templele din Guatemala și să descifreze misterele din Columbia.

Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de Euro, marele premiu de la finalul cursei.

GSP.RO Cine este soția lui Dan Petrescu, are 46 de ani și arată superb. Adriana postează mereu imagini din sala de forță

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Virgil a plătit 250.000 de euro pe o casă, iar când a fost gata s-a trezit sub umbra unui bloc nou, de 6 etaje

HOROSCOP Horoscop 17 mai 2022. Vărsătorii au suficiente informații pentru a lua cele mai bune decizii, dar cu un pic de considerație

Știrileprotv.ro Floyd Mayweather, dezvăluiri fără rețineri: „Nu fac sex pe gratis! Fie o plătesc eu, fie mă plătește ea pe mine!”

Orangesport.ro Au început epurările! Putin şi-a eliminat primii oameni de încredere. Cine sunt cei care au plătit în faţa preşedintelui

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“