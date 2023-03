Anunțul făcut de Irinel Columbeanu despre Monica Gabor. „I-am trimis mesaje, dar nu mi-a răspuns”

De când fiica lui Irina s-a mutat în America, împreună cu mama ei, Irinel a rămas singur. După ce a pierdut toată averea pe care o avea, Irinel a ajuns să stea în chirie, într-o locuință modestă din cartierul Colentina, și să meargă pe jos sau cu autoturismul second hand pe care și l-a achiziționat cu 2.000 de euro.

Irinel Columbeanu a declarat recent că de Paște va fi singur acasă și a ținut să precizeze că deși a rămas în relații bune cu fosta soție, Monica Gabor, aceeasta nu l-a invitat în America, pentru a petrece sărbătorile.

„Cel mai probabil, de Paște, o să stau acasă, nu mă duc nicăieri, nu mă duc la Monica. O să vedem. Eu sunt o persoană care acționează sub imperiul momentului. Am vorbit cu fiica mea, Irinuca, recent. M-a sunat acum vreo două nopți și am vorbit despre ale noastre.

Am o relație ok cu ea. Monicăi i-am mai trimis mesaje scrise, în ultima perioadă, dar nu mi-a răspuns. Nici nu necesita un răspuns la ce îi scriam eu. Cu ea nu am mai vorbit deloc în ultimele luni, nici nu m-a invitat de Paște, la ea, în America. Nu, nu!”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Click!

„Cu banii sunt ok. Nici prea – prea, nici foarte – foarte bine. Mă descurc. Momentan nu am o iubită, nici nu am nevoie de cineva lângă mine. Nu m-am săturat de femei, dar stau mai bine singur, eu cu gândurile mele”.

