Anunțul făcut de Mihai Morar despre căsnicia cu Gabriela. Imaginea făcută publică de prezentator

Sărbătoare discretă, dar plină de emoție în familia Morar. Pe 10 iunie, Mihai Morar și soția lui, Gabriela, celebrează 19 ani de la căsătorie. Cu această ocazie, îndrăgitul om de radio și televiziune a făcut publică o fotografie de colecție, de la ceremonia care a avut loc în urmă cu aproape două decenii.

„19” – atât a scris Mihai Morar în descrierea imaginii, dar suficient cât să transmită profunzimea momentului. Fotografia i-a emoționat pe fani, care le-au transmis numeroase mesaje de felicitare.

Cum a început relația dintre Mihai Morar și Gabriela

Cei doi s-au cunoscut în 2006, pe când erau colegi la radio, iar relația lor a evoluat rapid. De-a lungul timpului, Mihai Morar a preferat să-și țină viața personală departe de ochii publicului, dar nu a ascuns niciodată dragostea profundă pe care o poartă soției sale. Împreună au crescut trei copii și formează una dintre cele mai discrete și solide familii din showbizul românesc.

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci… nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie”, povestea Mihai Morar, în urmă cu ceva vreme.

După 19 ani de mariaj, Mihai și Gabriela Morar continuă să fie un exemplu de echilibru, înțelegere și iubire.

