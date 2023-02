Inițial, cei doi au avut o relație de prietenie, iar Oana Lis era curtată de numeroși bărbați cu un statut social bun. Însă ea l-a ales pe Viorel Lis și l-a văzut ca pe o scăpare, ca pe o plasă de siguranță.

„La început am fost doar prieteni, nu era nimic sexual. Eu am văzut persoana aceea de siguranță, mi-am dat seama că dacă am să fiu cu el, tatăl meu nu mai putea să mă rănească niciodată, că e un om puternic.

Mi-a câștigat încrederea, pentru că a avut răbdare cu mine. Erau și alți bărbați care se țineau după mine și cu funcții, oameni de afaceri, dar Viorel a avut răbdare cu mine”, a declarat Oana Lis, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, potrivit Cancan.

„Nu am crezut că o să reziste, era și diferența de vârstă, de fel de a fi, de comportament. Cam la doi ani ne-am mutat împreună, la început am avut o relație din când în când, el chiar se mai întâlnea și cu alte femei. Îl vedeam în ziare că a fost cu nu știu cine, dar nu ziceam nimic. Ăsta e adevărul, în primii doi ani. Îmi dădeam seama că este căutat și eu nu credeam în relația asta și eu nu-mi doream să mă mărit, să fac copii.

Eram prea mică, prea slabă emoțional, psihic, eu în primele șase luni și vorbeam cu el cu dumneavoastră, pentru că era impunător, eu eram un copil, o fată de la țară, nu avea cum el să se uite la mine. A fost foarte ciudat la început.(…) Mi se părea că de milă stă cu mine. El nu a divorțat din cauza mea.

(…) Pur și simplu am fugit de acasă, de la mătușa mea, dar ea nu știa unde stau. Adică ea nu știa că eu stau cu Viorel și au început să citească în ziar că am plecat la un moment dat în Italia și au făcut consiliu cu toată familia mea. Nu aveam curaj să le spun și ușor au aflat”, a mai spus Oana Lis.

