Radu Vâlcan a anunțat că Insula Iubirii nu se difuzează în această seară din cauza meciului naționalei. Prezentatorul TV a rememorat un moment dramatic din 1994, când a plâns pe străzi.

Radu Vâlcan le-a arătat celor care îl urmăresc în mediul online cum a ales să își petreacă timpul liber departe de agitația din Capitală. Soțul Adelei Popescu a dat o fugă la țară, la Șușani, pentru a se ocupa de treburile gospodărești înainte de venirea sezonului rece.

Radu Vâlcan: „Astăzi nu este Insula Iubirii, pentru că este meci"

Echipat corespunzător pentru mișcare în aer liber, prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” s-a filmat în timp ce alerga pe drumurile de țară alături de cumnatul său, fratele Adelei Popescu. Vedeta a povestit cu umor că intenționa inițial să facă treburi prin curte, însă a fost convins să iasă la o tură de alergare în natură.

Cu această ocazie, Radu Vâlcan a transmis și un anunț important referitor la difuzarea emisiunii Insula Iubirii, explicând că show-ul suferă o modificare temporară de program din cauza meciului România - Suedia, transmis în direct de Antena 1.

„Am dat o fugă până la țară ca să dau puțin cu mătura, ne pregătim pentru toamnă-iarnă. N-am apucat să dau cu mătura, în schimb m-a scos cumnatul la mișcare, pe dealurile astea superbe, că așa este sănătos. La fel de sănătos este să vă uitați mâine seară pe Antena 1, de la 20:00, la Insula Iubirii. Astăzi nu este, pentru că este meci. Hai, România!”, a transmis prezentatorul TV.

Radu Vâlcan: „Ploua torențial și toți plângeam"

Partida tricolorilor i-a stârnit vedetei emoții puternice și o amintire extrem de dureroasă din adolescență. Aflat la Șușani în compania cumnatului său, Radu Vâlcan și-a amintit de momentul dramatic din 1994, când România a fost eliminată de Suedia la Campionatul Mondial din Statele Unite.

Prezentatorul TV a mărturisit că a trăit acea noapte cu multă suferință, pe străzile din București, alături de mii de alți suporteri dărâmați de ratarea calificării României.