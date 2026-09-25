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Radu Vâlcan a anunțat că Insula Iubirii nu se difuzează în această seară din cauza meciului naționalei. Prezentatorul TV a rememorat un moment dramatic din 1994, când a plâns pe străzi.
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Radu Vâlcan le-a arătat celor care îl urmăresc în mediul online cum a ales să își petreacă timpul liber departe de agitația din Capitală. Soțul Adelei Popescu a dat o fugă la țară, la Șușani, pentru a se ocupa de treburile gospodărești înainte de venirea sezonului rece.
Echipat corespunzător pentru mișcare în aer liber, prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” s-a filmat în timp ce alerga pe drumurile de țară alături de cumnatul său, fratele Adelei Popescu. Vedeta a povestit cu umor că intenționa inițial să facă treburi prin curte, însă a fost convins să iasă la o tură de alergare în natură.
Cu această ocazie, Radu Vâlcan a transmis și un anunț important referitor la difuzarea emisiunii Insula Iubirii, explicând că show-ul suferă o modificare temporară de program din cauza meciului România - Suedia, transmis în direct de Antena 1.
„Am dat o fugă până la țară ca să dau puțin cu mătura, ne pregătim pentru toamnă-iarnă. N-am apucat să dau cu mătura, în schimb m-a scos cumnatul la mișcare, pe dealurile astea superbe, că așa este sănătos. La fel de sănătos este să vă uitați mâine seară pe Antena 1, de la 20:00, la Insula Iubirii. Astăzi nu este, pentru că este meci. Hai, România!”, a transmis prezentatorul TV.
Partida tricolorilor i-a stârnit vedetei emoții puternice și o amintire extrem de dureroasă din adolescență. Aflat la Șușani în compania cumnatului său, Radu Vâlcan și-a amintit de momentul dramatic din 1994, când România a fost eliminată de Suedia la Campionatul Mondial din Statele Unite.
Prezentatorul TV a mărturisit că a trăit acea noapte cu multă suferință, pe străzile din București, alături de mii de alți suporteri dărâmați de ratarea calificării României.
„Tot ziceam despre meciul din seara asta, România - Suedia, pe Antena 1.Nu știu câți dintre voi știți în '94, când am fost eliminați de Suedia în sferturile de finală de la World Cup, Campionatul Mondial din Statele Unite, cât am mai plâns. Îmi aduc aminte că în noaptea aia am văzut meciul pe un stadion, undeva prin București. Ploua torențial, o mulțime de oameni și toți plângeam, toate lacrimile se duceau așa, odată cu stropii de ploaie. Hai, România! Diseară pe Antena 1!”, a adăugat Radu Vâlcan.