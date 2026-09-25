Satul cu 1.300 de locuitori care nu are niciun drum neasfaltat din Banatul sârbesc, vechi de 140 de ani

Un sat cu 1.300 de locuitori din Banatul sârbesc a fost premiat pentru organizarea și estetica sa. Treptat, Skorenovac a devenit unul dintre cele mai atractive sate machiare din Voivodina.

Satul din Banatul sârbesc impresionează prin frumusețea și ordinea de pe străzi

Satul Skorenovac, situat în Banatul sârbesc, impresionează prin organizare și frumusețea sa, câștigând recunoaștere ca unul dintre cele mai atractive sate maghiare din Voivodina.

Cu o populație de doar 1.300 de locuitori, acest mic sat din comuna Kovin continuă să atragă atenția prin eforturile constante ale comunității de a-l transforma într-un model de dezvoltare rurală. Potrivit portalului sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier, Skorenovac a fost premiat recent pentru estetica și organizarea sa impecabilă, un titlu pe care localnicii îl apără cu mândrie.

În micul sat din Banatul sârbesc nu există nicio stradă neasfaltată

Micul sat din comuna Kovin a impresionat prin buna sa organizarea. Niciunul dintre drumurile din localitate nu a rămas neasfaltat.

„Nu există nicio stradă care să nu fie asfaltată, lucrăm activ la înverzire și îngrijim spațiile verzi. Chiar avem cu ce să ne mândrim, și nu degeaba am primit această distincție – unul dintre cele mai frumoase sate – și ne străduim să păstrăm această reputație”, a declarat Tivadar Bogoș, președintele comunității locale din Skorenovac.

Eforturile de modernizare nu s-au limitat la contribuțiile locale. Diaspora maghiară din Germania joacă un rol esențial în sprijinul proiectelor comunitare.

„Anul acesta, partenerii noștri din diaspora au vopsit parcul și echipamentele locului de joacă pentru copii, finanțând din resurse proprii. De asemenea, au facilitat instalarea iluminatului solar modern”, a adăugat Bogoș.

Cum au reușit autoritățile să facă din micul sat un paradis rural

Skorenovac se remarcă prin atenția la detalii care sporesc farmecul locului.

„Am amenajat sensul giratoriu, iar apoi am decis să-l înfrumusețăm și mai mult, plantând lavandă de-a lungul drumului. Avem indicatoare cu numele orașelor maghiare și ale localităților înfrățite, precum și elemente decorative unice, cum ar fi banca iubirii sau piatra iubirii. În fața comunității locale, am amplasat o barză decorativă – un simbol al familiei – unde afișăm informații despre nou-născuți din diaspora, la cererea părinților”, a explicat Bogoș pentru portalul sârb de știri.

Anul acesta, Skorenovac marchează un moment istoric: 140 de ani de la fondarea sa. Acest jubileu reprezintă atât un motiv de mândrie, cât și o oportunitate pentru localnici de a-și prezenta munca și tradițiile.