A vrut să refacă o scenă din „Titanic” pe o navă de croazieră, însă a fost aruncat în închisoare și debarcat. Greșelile care te trimit în spatele gratiilor pe mare

Navele moderne de croazieră sunt veritabile orașe plutitoare. Pe lângă restaurante de lux, baruri, centre medicale și săli de spectacole, aceste nave uriașe adăpostesc și spații de detenție complet funcționale.

Închisorile de pe vasele de croazieră sunt amenajate, de obicei, la punțile inferioare, departe de ochii majorității pasagerilor, însă turiștii care încalcă regulile rutiere de siguranță ajung rapid în aceste celule.

Membri ai echipajelor de pe mai multe nave maritime au dezvăluit, într-o serie de mărturii pentru publicația Travel + Leisure, că respectarea strictă a normelor de securitate este obligatorie în mijlocul oceanului. Una dintre cele mai severe reguli interzice categoric aruncarea oricărui obiect peste bord. Fie că este vorba despre o simplă coajă de banană, un articol vestimentar sau piese de mobilier, nimic nu are voie să părăsească nava în timpul marșului.

Restricția privind aruncarea obiectelor în apă este menită să protejeze viața pasagerilor. Corpul navei este echipat cu senzori de monitorizare extrem de sensibili care detectează orice cădere în apă. În momentul în care senzorii se activează, sistemele electronice declanșează proceduri similare celor folosite în caz de om la apă, alertând imediat comanda navei.

Au existat cazuri în care turiștii s-au luat la bătaie pe punte și au aruncat șezlongurile în ocean, gesturi sancționate drastic de autoritățile de la bord.

Comandantul navei deține autoritatea supremă pe durata călătoriei, având atribuții similare cu cele ale unui șef de stat.

Orice persoană care reprezintă o amenințare pentru ceilalți pasageri sau pentru propria siguranță este reținută în spațiul de detenție și debarcată forțat în primul port în care ambarcațiunea urmează să oprească.

Angajații de pe vasele de croazieră au asistat de-a lungul timpului la situații extrem de periculoase provocate de consumul excesiv de alcool. Într-unul dintre incidente, un pasager beat s-a urcat pe balustrada exterioară a navei pentru a rebalansa celebra scenă din filmul „Titanic”, punându-și viața în pericol de moarte.

Bărbatul a fost reținut imediat și debarcat a doua zi la prima escală. În alt caz, doi bărbați vizibil mahmuri au fost prinși escaladând fără nicio echipare de siguranță peretele de alpinism de pe punte la orele dimineții.

Scandalurile de familie izbucnite pe punte se termină la fel de rău pentru turiști. Echipajul își amintește de un caz în care o dispută conjugală a început în zona bufetului suedez, s-a extins în cazinou și s-a încheiat pe promenada principală, ducând la izolarea celor implicați.