Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că este pregătit să negocieze în următoarele zile cu PSD și cu președintele partidului, Sorin Grindeanu, pentru susținerea în Parlament a noului Guvern, dar cu anumite condiții.

Premierul desemnat a spus vineri, la „România în Direct”, la Europa FM, într-un dialog cu Cătălin Striblea și ascultătorii postului, că cele trei formațiuni care îl susțin au ajuns la un acord asupra programului de guvernare și dispun în prezent de 170 de voturi. Pentru învestirea Cabinetului este însă nevoie de sprijin parlamentar suplimentar.

Mureșan: „Îmi doresc sprijinul PSD”

Siegfried Mureșan a spus că este gata să discute direct cu Sorin Grindeanu pentru a găsi o formulă prin care parlamentarii PSD să susțină Cabinetul, fără ca social-democrații să își asume participarea la guvernare.

„Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, în aceste zile pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern”, a declarat Mureșan.

Formula propusă de premierul desemnat presupune ca PNL, USR și UDMR să formeze Executivul, iar PSD să asigure voturile necesare în Parlament fără să primească ministere.

„PSD-ul și cu mine nu ne iubim, dar trebuie să rezolvăm criza politică și votarea acestui guvern e, în momentul de față, singura soluție. Îmi doresc să am sprijinul PSD-ului și am explicat și în ce condiții”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat precizase și înaintea emisiunii că eventualele discuții vor fi purtate oficial cu conducerea PSD și cu Sorin Grindeanu, nu prin negocieri individuale cu parlamentari social-democrați pentru obținerea unor voturi separate.

Cele trei variante pe care Mureșan spune că le are PSD

Premierul desemnat a prezentat trei scenarii pentru votul social-democraților. PSD poate vota pentru învestirea Guvernului, poate vota împotriva lui sau poate asigura doar numărul minim de voturi necesare pentru ca Executivul să treacă, fără să intre la guvernare.

„Adevărul este că trecerea acestui guvern prin Parlament depinde de decizia Partidului Social Democrat”, a spus Mureșan.

El a explicat că responsabilitatea strângerii voturilor îi aparține și că a luat mandatul primit de la președintele Nicușor Dan „extrem de în serios”.

PNL, USR și UDMR și-au anunțat în ultimele zile sprijinul pentru Cabinetul Mureșan, însă voturile celor trei formațiuni nu sunt suficiente singure pentru învestire. UDMR a confirmat oficial că își asumă votul pentru noul Guvern.

Nu negociază cu partidele pe care le numește „antieuropene”

Mureșan a exclus o negociere pentru voturi cu formațiunile pe care le consideră antieuropene.

„Eu am propus un guvern proeuropean și evident nu negociez nimic cu partide antieuropene”, a afirmat premierul desemnat.

Din acest motiv, spune el, voturile necesare pentru învestirea Guvernului depind în principal de decizia PSD. Mureșan a încadrat alegerea social democraților într-o opțiune între susținerea Cabinetului său și continuarea cooperării parlamentare cu AUR, despre care a vorbit critic pe parcursul emisiunii. El a susținut că dacă PSD va vota din nou alături de AUR împotriva Guvernului, partidului îi va fi mai dificil să își susțină profilul proeuropean.

„Cu cât PSD-ul votează mai mult cu AUR-ul, cu atât PSD-ul va ajunge un breloc al AUR-ului”

Premierul desemnat a avut și unul dintre cele mai dure mesaje ale interviului pentru social democrați.

„Cu cât PSD-ul votează mai mult cu AUR-ul, cu atât PSD-ul va ajunge un breloc al AUR-ului, un partener junior al AUR-ului”, a afirmat Mureșan.

El a spus însă că viitorul PSD nu este principala sa preocupare și că obiectivul său este depășirea crizei politice.

„Ce mă interesează pe mine: viitorul României, nu viitorul PSD”, a declarat el.

Premierul desemnat a mai spus că, în opinia sa, dacă social-democrații votează Guvernul, actuala criză politică poate fi încheiată.

De ce Siegfried Mureșan nu mai are încredere în PSD

Siegfried Mureșan a afirmat că relația sa politică cu PSD este una dificilă și a invocat colaborarea din precedentul Guvern și moțiunea de cenzură care a dus la căderea Cabinetului Bolojan. Potrivit premierului desemnat, înțelegerea politică anterioară și programul de guvernare nu ar fi fost respectate de PSD.

„Am avut o înțelegere cu PSD-ul. Am scris lucrurile pe hârtie. Am avut un contract, un program de guvernare pe care ei l-au încălcat. Deși erau în Guvern, au plecat din Guvern și au depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR. Au scris-o împreună, au depus-o împreună, au votat-o împreună. Nu s-au ținut de lucrurile pe care le-am agreat, de aceea nu mai avem încredere în ei”, a afirmat acesta.

În ciuda neîncrederii declarate, Mureșan spune că este pregătit să se așeze la masă cu PSD pentru a căuta o soluție parlamentară.