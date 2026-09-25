Artistul pentru care Loredana Groza și-a exprimat dragostea public. „Între noi nu se va rupe niciodată lanțul de iubire”

Loredana Groza și dan Ciotoi, solistul trupei Generic, sunt doi dintre cei mai apreciați artiști din România. Însă, puțini sunt cei care știu că pe aceștia îi leagă o frumoasă poveste de dragoste.

Interpretul a fost prezent la emisiunea Furnicuțele, de pe Antena 1, iar buna lui prietenă i-a făcut o declarație neașteptată în direct la TV.

Între cântăreață și artist există o relație foarte apropiată, iar oamenii au putut afla mai multe detalii despre acest lucru abia acum.

Solistul trupei Generic a primit un mesaj din partea Loredanei Groza, în care artista își exprimă aprecierea pentru cel pe care îl cunoaște de foarte mulți ani.

„Este nu numai talentat, ci un caracter cum rar mai întâlnești în zilele noastre. Este acel old school pe care ne este dor să îl regăsim printre mulți muzicieni din generațiile noi.

Vreau să îi transmis toată dragostea mea și să îi mulțumesc că odată eram la Sibiu și a apărut, fără să știu, în timp ce cântam, și am cântat ca o surpriză pentru cei prezenți, <<S-a rupt lanțul de iubire>>, dar între noi, Dan, nu se va rupe niciodată lanțul de iubire. Tu știi asta. Te iubesc și îți doresc multă, multă sănătate”, i-a transmis Loredana Groza lui Dan Ciotoi.

Recent, Ștefan Bănică jr a fost invitat în platoul emisiunii „Furnicuțele”, unde și-a adus aminte de câteva dintre momentele importante de la începutul carierei sale. Discuția a pornit de la un mesaj transmis de Loredana Groza care a vorbit despre prima lor întâlnire.

Artista a povestit că l-a cunoscut pe Ștefan Bănică jr pe vremea când se afla la prima sa probă pentru un film. La acel moment, el era deja cunoscut ca actor de cinema.

„Ne-am întâlnit prima dată pe holuri, la prima mea probă de film. Tu erai deja actor de cinema și, bineînțeles, toate fetele erau îndrăgostite de Ștefan Bănică jr. (...) Să rămâi la fel de sexy, întotdeauna ai fost acest Casanova al femeilor din România”.