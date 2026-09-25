Cea mai vândută mașină din Europa în august 2026: modelul a depășit Dacia Sandero și Volkswagen Golf

Volkswagen T-Roc a fost cea mai vândută mașină din Europa în august 2026, cu 12.185 de înmatriculări, modelul depășind Dacia Sandero cu doar 189 de unități. Pe locul trei s-a clasat Volkswagen Golf, potrivit Auto Blog.

Volkswagen are trei modele în Top 5

Dacia Sandero nu a fost cea mai vândută mașină din Europa în august 2026. Nici Tesla Model Y nu a reușit să ocupe prima poziție. Clasamentul lunii a fost dominat de Volkswagen T-Roc, model care a înregistrat 12.185 de înmatriculări în Europa, potrivit datelor Dataforce.

SUV-ul german a avut un avans de numai 189 de unități față de Dacia Sandero, care a înregistrat 11.996 de înmatriculări.

Clasamentul vânzărilor europene s-a schimbat din nou în ultimele luni. În iunie, prima poziție a fost ocupată de Tesla Model Y, în iulie lider a fost Dacia Sandero, iar în august Volkswagen T-Roc a revenit în frunte. Performanța Volkswagen T-Roc vine în condițiile în care modelul a înregistrat o scădere de 17,4% față de august 2025. Și Dacia Sandero a avut un rezultat mai slab decât în aceeași perioadă a anului trecut, cu o scădere de 13,8%.

Cele mai vândute mașini din Europa în august 2026 / Imagine generată cu AI

Volkswagen Golf a avut însă o evoluție diferită. Modelul compact a ajuns la 11.752 de exemplare înmatriculate, în creștere cu 23,7%, ocupând locul al treilea. Pe poziția a patra s-a clasat Mercedes GLC, cu 11.591 de înmatriculări. Modelul a avut o creștere de 61,7% față de august 2025, cea mai mare dintre primele zece modele din clasament. Locul al cincilea a fost ocupat de Volkswagen Tiguan, cu 11.223 de unități, în scădere cu 7,7%. Astfel, Volkswagen a reușit să aibă trei modele în primele cinci poziții ale clasamentului european din august.

Tesla Model Y a urcat de pe locul 73 pe locul 7

O revenire spectaculoasă a avut Tesla Model Y. În iulie, modelul electric coborâse până pe locul 73, iar în august a urcat până pe poziția a șaptea. Tesla Model Y a înregistrat 10.281 de înmatriculări în august, cu 20,1% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut.

Evoluția lunară trebuie privită în contextul sistemului de distribuție al Tesla, în care livrările se pot concentra în anumite perioade ale trimestrului. Model Y ocupase deja prima poziție în clasamentul european atât în martie, cât și în iunie. Dacă este analizată perioada ianuarie-august, situația este mai puțin spectaculoasă. Tesla Model Y a ajuns la 126.395 de înmatriculări, în creștere cu 51% față de 2025, și ocupă locul 5 în clasamentul general.

În segmentul mașinilor electrice s-au remarcat modelele Škoda Elroq, Škoda Enyaq și Renault 5 E-Tech. Totodată, BMW iX3 a ajuns la 6.444 de înmatriculări în august.

Și constructorii chinezi continuă să înregistreze creșteri pe piața europeană. Modelul BYD Seal U a ajuns la 7.789 de unități, cu 72% mai mult decât în anul precedent, ocupând poziția 21. BYD Atto 2 a crescut de la 712 la 5.603 exemplare, în timp ce Jaecoo 7 a ajuns la 5.135 de unități, cu o creștere de 46%.

Sandero, lider după primele 8 luni din 2026

Clasamentul se schimbă atunci când sunt luate în calcul primele opt luni ale anului. În perioada ianuarie-august 2026, Dacia Sandero rămâne pe primul loc, cu 145.424 de înmatriculări. Cifra este însă cu 11% mai mică decât cea înregistrată în aceeași perioadă din 2025. În spatele modelului Dacia, lupta dintre cele două modele Volkswagen este foarte strânsă.

Volkswagen Golf a ajuns la 133.249 de exemplare, iar Volkswagen T-Roc la 132.845. Între cele două modele sunt doar 404 mașini.