În vârstă de 82 de ani, Viorel Lis a avut în ultima perioadă mai multe probleme de sănătate, despre care Oana Lis, soția lui, a vorbit de nenumărate ori în spațiul public.

Recent, ea a dezvăluit în emisiunea Spynews TV Live că și-ar dori să îl interneze într-un spital pe Viorel Lis, deoarece acesta are dureri foarte mari și a căzut lângă pat.

„Acum este într-o perioadă care s-a întins foarte mult. De o lună este în dureri și chiar sunt disperată, nu știu ce să mai fac. Eu îmi doresc acum să îl internez pe Viorel undeva, pentru că este în dureri și chiar am epuizat tot ce pot să fac acasă. Acum două zile a și căzut lângă pat, nu și-a dat seama. M-am speriat foarte rău, m-a afectat și pe mine foarte mult.

Are diabet de 20 de ani și l-a afectat foarte mult, am chemat un doctor. I-a spus că e afectată vederea 80%, că are nevoie de operație. El nu ar putea să stea pe masa de operație cu dureri. Îl ia durerea și îi crește tensiunea. Are foarte multe diagnostice, pentru că se adună de la an la an. Vreau să fac tot ce pot, vreau să încerc, sunt niște infiltrații care se fac”, a afirmat Oana Lis la Antena Stars.

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Oana Lis a dezvăluit că nu regretă niciun moment că este lângă Viorel Lis și că nu știe ce va face după ce el nu va mai fi.

„Să nu mă înțeleagă lumea greșit. Eu nu am regrete! Viorel e toată familia mea. Îți spun sincer că lumea crede că abia aștept să moară... Eu nu cred că pot să mai trăiesc după... Îmi vine și acum să plâng... Sunt 30 de ani de când suntem împreună, e o obișnuință zilnică... Eu nu mă văd fără el, suntem legați...”, a spus soția lui Viorel Lis în exclusivitate pentru Libertatea.

Totodată ea a adus în discuție și casa de la Zărnești pe care o are fostul primar al Capitalei, afirmând că el acolo își dorește să fie înmormântat, după ce va muri.