Ce să mănânci dacă mergi în vacanță la Marea Egee. Noua regulă a turiștilor: 72% dintre călători aleg asta

Călătorii de astăzi caută o legătură mai profundă cu destinațiile pe care le vizitează. Această dorință se traduce prin descoperirea locurilor preferate de localnici și prin apropierea de obiceiurile și stilul lor de viață.

Ideea de „a trăi ca un localnic” a devenit una dintre tendințele care influențează tot mai mult modul în care călătorim. Cercetări recente arată că 72% dintre călători preferă să cheltuiască pentru activități locale, în detrimentul vizitării obiectivelor turistice tradiționale, o schimbare vizibilă mai ales în rândul milenialilor și al Generației Z, care caută experiențe autentice și memorabile.

În acest context, Turcia se remarcă prin cultura ospitalității, adânc înrădăcinată, care îi apropie în mod firesc pe vizitatori de viața locală. În întreaga țară, experiențele autentice se conturează prin întâlniri de zi cu zi, tradiții împărtășite și legături sincere cu comunitățile locale.

Bodrum, renumita stațiune de la Marea Egee din provincia Mugla, este un exemplu elocvent. Odinioară un sat de pescari, orașul este astăzi sinonim cu vacanțele de lux, datorită hotelurilor elegante, cluburilor de plajă de pe țărmurile cu ape turcoaz și restaurantelor distinse cu stele Michelin.

Dincolo de această latură sofisticată, există însă un Bodrum mai intim, care merită descoperit asemenea unui localnic. Înoată în apele albastre ale golfurilor retrase, plimbă-te pe străduțele liniștite, savurează preparatele locale și descoperă mici magazine și buticuri neașteptate. Aici prinde viață adevăratul ritm al Mării Egee.

Albastrul intens al mării

Situat la întâlnirea dintre Marea Egee și Marea Mediterană, Bodrum este definit de litoralul său spectaculos și de apele cristaline. Porturile de agrement elegante, pline de iahturi de lux, și cluburile de plajă renumite la nivel internațional au devenit emblematice pentru peninsulă, iar Gumbet, Bitez și Turkbuku se numără printre cele mai animate destinații de pe coastă.

Dincolo de aceste locuri cunoscute, Bodrum are însă și un alt ritm. Plajele cu Steag Albastru și zonele mai liniștite, precum Mazi, Kizilagaç și Guvercinlik, dezvăluie o latură mai retrasă și rurală a peninsulei, invitând vizitatorii să încetinească ritmul și să se bucure de plăcerile simple ale vieții la malul mării, asemenea localnicilor.

Legătura cu marea face parte din însăși identitatea Bodrumului. Aici s-a născut legendara „Călătorie Albastră” a Turciei, o tradiție care poate fi experimentată cel mai bine la bordul goeletelor din lemn construite pentru prima dată în această regiune.

Îmbinând meșteșugul tradițional cu spații generoase și confortul necesar unei călătorii pe mare, aceste ambarcațiuni oferă acces la golfuri aflate dincolo de traseele turistice obișnuite. Aruncă ancora în apele limpezi din Aspat, Kissebuku sau Karaada Poyraz și descoperă un Bodrum mai liniștit, unde golfurile ascunse și peisajele neatinse dau ritmul unor zile petrecute în întregime pe mare.

Străduțele fermecătoare ale orașului

Dincolo de celebrul său litoral, străduțele înguste din Bodrum dezvăluie o altă latură a vieții locale, printre case văruite în alb și cascade de buganvilee. De-a lungul aleilor șerpuitoare, patiserii tradiționale, cafenele primitoare și mici buticuri se îmbină cu piețe locale și standuri cu mâncare, invitând vizitatorii să își acorde timp pentru a explora.

Vestigiile antice apar, la rândul lor, în cele mai neașteptate locuri, integrate firesc în viața cotidiană. O plimbare între cele două porturi ale Bodrumului, de exemplu, dezvăluie Castelul din Bodrum, un monument din secolul al XV-lea care găzduiește astăzi Muzeul de Arheologie Subacvatică din Bodrum.

Patrimoniul impresionant al Bodrumului se extinde mult dincolo de castel. Teatrul Antic și ruinele Mausoleului din Halicarnas rămân mărturii ale bogatei moșteniri istorice a orașului. De la Teatrul Antic se deschid priveliști spectaculoase asupra Bodrumului și a litoralului, în timp ce vestigiile Mausoleului din Halicarnas, una dintre cele Șapte Minuni ale Lumii Antice, oferă o incursiune fascinantă în trecutul orașului.

Continuând explorarea zonelor mai liniștite din Bodrum, apare un alt reper local: morile de vânt istorice. Ridicate deasupra portului, acestea oferă panorame spectaculoase asupra orașului și a coastei. Departe de atracțiile mai aglomerate, morile păstrează o atmosferă liniștită și nostalgică, fiind locul ideal pentru un moment de răgaz și pentru a admira Bodrum dintr-o perspectivă diferită.

Bucătăria locală de la Marea Egee

Scena gastronomică din Bodrum îmbină aromele distinctive ale bucătăriei egeene cu influențe internaționale, atrăgând inclusiv atenția Ghidului Michelin. Plăcerea de a mânca bine în Bodrum nu se limitează însă la restaurantele rafinate și premiate. Localurile simple și preferatele localnicilor oferă preparate la fel de memorabile.

În jurul Castelului din Bodrum, străduțele pavate cu piatră sunt împânzite de taverne tradiționale, unde peștele și fructele de mare proaspăt pescuite sunt servite alături de aperitive turcești tradiționale și vinuri regionale.

Iar gastronomia din Bodrum înseamnă mult mai mult decât preparate din pește și fructe de mare. Restaurantele locale servesc specialități regionale precum kebabul Cokertme, un preparat emblematic care combină cartofi crocanți, carne fragedă și iaurt. Urmează-i pe localnici și sunt toate șansele să descoperi o masă excelentă.

Spiritul creativ al orașului se face simțit mult dincolo de scena sa gastronomică. În mici ateliere, artizanii locali cos manual sandale din piele de calitate și creează textile, bijuterii și obiecte decorative inspirate de motivele specifice regiunii Mării Egee.