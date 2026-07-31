Băsescu acuză un „caz penal” în gestionarea sectorului energetic

„Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România și vede așa: că niște miniștri au fost de acord să închidă termocentrale pe cărbune, pentru că au bani în PNRR și în fondurile de coeziune să facă termocentrale pe gaze, ca să nu mai poluăm. Dar ei au îndeplinit prima parte, au închis termocentralele pe cărbune, dar nu le-a dat prin cap că înainte de a le închide trebuie să aibă ceva cu care să le înlocuiască”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a acuzat autoritățile că nu au făcut nimic concret pentru a construi noi capacități de producție energetică, deși au fost alocate fonduri în acest sens. „Avem bani să facem vreo 3-4 termocentrale pe gaze. N-a făcut nimeni nimic. Au făcut doar licitații pe care le-au tot anulat, că nu câștiga cine trebuie și uite în ce situație au adus România!”, a adăugat acesta.

Băsescu acuză foștii miniștri ai Energiei de incompetență

Fostul președinte nu a ezitat să folosească un limbaj dur la adresa miniștrilor care au gestionat portofoliul Energiei. „Este în neregulă faptul că am ajuns aici cu niște panarame de miniștri de ani de zile, indiferent cum se numesc. Că de regulă am văzut numai papițoi la Energie. De-ăștia care vorbesc frumos și nu au făcut nimic, n-au făcut o termocentrală pe gaze”, a spus Băsescu.

În opinia sa, situația actuală nu este doar rezultatul unei proaste gestionări, ci ar putea avea și implicații penale. „Eu nu vreau să par cu abordare exagerată, dar cred că este un caz penal. Nu numai un caz de bad management, este un caz penal”, a subliniat fostul lider al statului.

Traian Băsescu cere luarea în calcul a stării de urgență

În plus, Băsescu a sugerat că situația critică a sectorului energetic ar putea justifica decretarea stării de urgență. „Cred că va trebui să declare starea de urgență. (…) Cred că trebuie să meargă pe stare de urgență, pentru că starea de alertă nu permite măsuri care să afecteze drepturile omului, cum ar fi, spre exemplu, i-am luat lumina sau știu eu ce alte măsuri și atunci va trebui stare de urgență care permite măsuri totale în astfel de situații, sigur, o stare de urgență limitată strict la sistemul energetic”, a declarat acesta.

Băsescu a criticat și actuala conducere, afirmând că președintele Nicușor Dan ar trebui să adopte o poziție fermă în această criză energetică. Fostul președinte consideră că lipsa de acțiune a autorităților a condus România într-o situație extrem de dificilă, mai ales în contextul scăderii nivelului apelor Dunării, care afectează suplimentar producția de energie în țară.

Tot în cadrul aceleiași intervenții, Traian Băsescu a declarat că Ilie Bolojan ar trebui să refacă coaliția cu PSD.

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