Săptămâna viitoare vor fi instalate ultimele 12 grinzi de peste 50 de metri

Circulația feroviară este oprită timp de câteva ore în fiecare noapte pentru instalarea ultimelor 36 de grinzi, dintre care 24 de tip VFT, peste calea ferată București – Pitești și DN7.

„La pasajul de 733 metri care supratraversează linia feroviară București – Pitești și DN7 am montat deja 12 din cele 24 de grinzi de tip VFT (oțel – beton), cele mai lungi prefabricate folosite până acum pentru infrastructura rutieră din România (50,5 m)”, a precizat vineri, 31 iulie, constructorul Retter, pe pagina de Facebook.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a adăugat că pentru montarea grinzilor la pasaj este folosită o macara de mare tonaj. „Se montează câte 3 grinzi în fiecare noapte între orele 12.00 și 3.00 dimineața, pe deschiderea peste CF”, a precizat și Scrioșteanu.

Operațiunea se va încheia săptămâna viitoare, când vor fi instalate ultimele 12 grinzi VFT la deschiderea peste DN7. „Totul cu o macara de mare tonaj, o coordonare la minut și o echipă care a făcut din nopțile albe o rutină. Încă puțin și vom circula pe autostradă între DN1A și DN1!”, a mai transmis constructorul.

Presiuni ca lotul 1 să fie dat în trafic până la sfârșitul anului

Irinel Scrioșteanu dă asigurări că lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord va fi dat în trafic până la sfârșitul acestui an. Traseul acestui drum se află între A1 și DN1 și are o lungime de 17,5 km. Amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul județului Ilfov, pe raza unităților administrativ teritoriale Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca și pe teritoriul județului Giurgiu, pe raza localităților Joița și Săbăreni.

„Menținem presiunea și sprijinul pe și pentru constructor, în așa fel încât, acest lot, se se dea în trafic până la sfârșitul acestui an”, a conchis secretarul de stat.

Lucrările sunt realizate de asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA și Retter Projectmanagement. Valoarea contractului, finanțat prin Programul Transport, este de 815,07 milioane lei, fără TVA.

Retter se ocupă în principal de sectorul de 8 kilometri cuprins între DN1A și DN1, iar constructorul italian Impresa Pizzarotti acoperă sectorul dintre autostrada A1 și DN1A.

Constructorul român Retter a precizat pe 10 iulie, pe Facebook, că sunt foarte aproape de obiectivul propus: „de a finaliza sectorul de pe A0 Nord dintre DN1A (Mogoșoaia – Buftea) și DN1 (Corbeanca) în luna septembrie”.

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